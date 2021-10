Brasileiro será primeiro comissário da OEA contra o antissemitismo

O advogado brasileiro Fernando Lottenberg será o primeiro comissário da OEA (Organização dos Estados Americanos) para monitoramento e combate ao antissemitismo. O posto, recém-criado na instituição, já existe na União Europeia e em países como Canadá e Estados Unidos e terá como principal atribuição o enfrentamento da discriminação e do ódio.

"O principal desafio é conscientizar os países de que o antissemitismo não é um problema apenas das comunidades judaicas, mas das sociedades que fazem parte do continente; é uma questão ligada à defesa da democracia e dos direitos humanos", diz Lottenberg.

O advogado já foi presidente da Confederação Israelita do Brasil, que congrega comunidades judaicas do país, e atualmente é membro do Conselho de Curadores do Instituto de Assuntos Latino-Americanos e

Latinos do Comitê Judaico Americano.

Segundo ele, a criação do cargo é uma "sinalização de que o assunto está ganhando uma proporção preocupante e merece atenção especial".





Lottenberg lembra que, no Brasil, o ensino do Holocausto já está incluído na base nacional comum curricular, o que deve ser adotado por outros países da região.





"Estamos pleiteando a filiação à Associação Internacional da Recordação do Holocausto, cuja definição de antissemitismo vem sendo adotada por vários países e instituições", diz o advogado. "Devemos também combater manifestações neonazistas, cujo número tem aumentado no Brasil."





A OEA é um grupo que reúne 35 Estados das Américas com o objetivo de promover a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento, além de ser um organismo facilitador do diálogo pelo fim de crises institucionais. Seu secretário-geral é o uruguaio Luis Almagro.