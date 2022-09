Cinco banhos de erva que ajudam na 'hora H'

Historicamente, as ervas e plantas são utilizadas para chás e banhos relacionadas ao sexo, as seivas das ervas são mais conhecidas como “sangue verde” e representam a forma como o universo nutre os elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Ajudam a atrair e conquistar o que o individuo deseja. Publicidade Publicidade Por isso, nesse Dia do Sexo, Kélida, mística e espiritualista, ensina 5 diferentes banhos que podem ajudar a solucionar problemas sexuais. O homem e a natureza andam juntos, e é super importante entender isso para que o indivíduo utilize as ervas da melhor forma possível. Publicidade Publicidade “Nosso corpo, mente e alma estão super carregados de energias negativas, e isso acarreta problemas na hora do prazer também. Esses banhos são ótimos para quem pensa em atrair uma pessoa, a aumentar a potência sexual, aumentar a libido e muito mais.”, explica a mística. Publicidade Atiçou sua curiosidade? Abaixo Kélida traz 5 poderosos banhos para você aproveitar o Dia do Sexo da melhor forma. Confira: Publicidade



Banho para atrair alguém para a cama

Se a intenção é seduzir uma pessoa em específico, escreva o nome desse alguém, a lápis, em um pedaço de papel branco sem linhas. Depois, queime o papel até virar cinzas totalmente. Na sequência, em uma panela, coloque as cinzas, 1 folha de mamoeiro e 2 litros de água. Deixe ferver por 15 minutos e descansar por 2 horas. Após o banho de higiene normal, despeje o líquido do pescoço para baixo e espere secar naturalmente, ou seja, sem usar toalha.





Banho para sexo com amorzinho

Quem não abre mão de ter amor envolvido na hora H, deve separar a casca de 1 maçã bem vermelha, um pouco de canela em pó e de cravo-da-índia, além de óleo essencial de rosa. Ferva tudo (com exceção do óleo) em 2 litros de água por 15 minutos. Desligue o fogo, adicione 3 gotas de rosa e espere o descanso do líquido por 2 horas. Despeje o líquido do pescoço para baixo, ao final do banho higiênico e deixe secar naturalmente. Para potencializar, pingue 3 gotas de champanhe ou cidra rosé em um pouco de óleo ou creme sem perfume e use para hidratar o corpo.





Banho para aumentar a potência sexual

Também há indicação para ser mais potente na cama: faça uma infusão com 1 colher (sopa) da erva marapuama em 1 litro de água. Deixe ferver por 20 minutos e, após esfriar, jogue do pescoço para baixo no fim do banho diário.





Banho para aumentar a libido

Se a libido está em baixa, ferva um punhado de folha de costela-de-adão em 2 litros de água, por 20 minutos. Deixe descansar por 24 horas. Depois, basta jogar do pescoço para baixo no final do banho diário.





Banho para a relação durar mais tempo