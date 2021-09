Dia Nacional da Cachaça celebra destilado 100% brasileiro

A mais tradicional bebida brasileira tem data exclusiva para ser celebrada. O Dia Nacional da Cachaça é comemorado em 13 de setembro e homenageia esse produto genuinamente nacional que, cada vez mais, conquista novos paladares e novos mercados. A profissão “sommelier de cachaça”, inclusive, passará a ser reconhecida como ocupação oficial no Brasil em 2022.

Em Londrina, a Cachaça Araz inspirou-se em um antigo costume familiar para desenvolver duas linhas de cachaças exclusivas: uma delas com nove sabores de cachaças curtidas em frutas, raízes e especiarias e a outra com três opções de cachaças tradicionais envelhecidas em madeira e desenvolvidas a partir de receita própria.

DA UEL PARA O BRASIL





A ideia de empreender a primeira marca própria de cachaça de Londrina surgiu com a engenheira agrônoma Juliana Galende durante o curso de Agronomia da UEL. “Começou com uma brincadeira com outros dois amigos. Com o tempo, mais pessoas se interessaram e percebi que o produto era inovador e com grande potencial de agradar aos jovens que não tinham o costume de degustar a bebida”, conta.







Em 2019, ela decidiu reposicionar a marca, adotou o nome Araz, inspirado nas araras, e escolheu alguns pássaros brasileiros como símbolo. “Eles são valorizados em qualquer lugar do mundo”, acredita ela, que contou com ilustradores de Londrina para desenvolver os rótulos.







