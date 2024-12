Dos 'baby boomers' à geração Z, consumidores se identificam com as mesmas marcas, diz pesquisa

Apesar dos hábitos e gostos diferentes de cada geração, consumidores de diferentes idades se identificam com as mesmas marcas. São empresas que não miram sua publicidade em um só público e cujo marketing é capaz de atravessar a questão geracional. É o que aponta uma pesquisa realizada pela TroianoBranding e pela Dezon.





As consultorias entrevistaram mil pessoas, divididas em quatro grupos com idades diferentes, pertencentes às gerações identificadas como baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964), X (1965 a 1980), Y ou millennials (1981 a 1996) e Z (1997 a 2010).





Ao questionar os entrevistados sobre quais seriam as marcas que revelariam quem eles eram, as respostas repetiram várias empresas -houve pouca variação. A pesquisa era espontânea, ou seja, não sugeriu nenhuma opção aos participantes.





A marca mais popular foi a brasileira O Boticário, que ocupou a primeira colocação entre quase todas as gerações, exceto entre os entrevistados da geração X, grupo em que ficou no terceiro lugar. No geral, a marca foi a preferida dos participantes da pesquisa.





Outros nomes se repetiram. Foi o caso da Nestlé, Natura, Adidas, Nike e Samsung.





"A virtude dessas marcas 'cross geração' é que elas conseguiram achar o seu tema estruturante e traduzir numa forma proprietária, para não ficar todo mundo com cara igual", afirma Cecília Troiano, da TroianoBranding.





Uma outra parte da pesquisa entrevistou outro grupo de participantes, que participou de sessões de 90 minutos nas quais sugeriam e descreviam imagens que retratassem sua geração. Depois essas informações foram analisadas junto às respostas sobre as marcas. O objetivo era identificar qual "tema estruturante" correspondia a cada empresa.





De acordo com as respostas dos participantes, cinco marcas são as mais associadas a cada um dos temas. O Boticário reforça identidade; Nestlé reforça laços afetivos; Natura reforça bem-estar; Nike reforça crescimento; e Samsung reforça comunidade.





"Se pegar a Nike, por exemplo, o tema estruturante, na nossa visão, é crescimento. Tem essa promessa de ser melhor, de ser mais rápido, de ser ágil, de saltar mais alto e por aí vai. A Nike traz o crescimento de um jeito diferente de uma outra marca de esporte", afirma Troiano.