Enfermeira descobre câncer raro e silencioso após sintomas de gastrite

Líder do Centro de Referência de Tumores Neuroendócrinos do hospital A.C Camargo, Rachel Riechelmann destaca que os médicos devem ficar atentos aos sinais do câncer, porque é muito fácil confundir com outras doenças mais fáceis de tratar.

"Sou mãe de três filhos e tenho um câncer sem cura, então eu fico negociando o tempo. Eu negocio todos os dias com Deus, com minha médica e com o meu remédio para que eles me deixem ficar aqui o máximo de tempo possível para que eu possa ver as crianças crescerem."

Por ser enfermeira, Vivian começou a desconfiar de uma gastrite-inflamação do revestimento do estômago, e passou a usar remédios específicos para a condição.

A pesquisa do Inca também identificou que a doença é mais prevalente (63,3%) em pessoas abaixo de 65 anos e que a maioria dos casos (57,7%) teve um diagnóstico tardio, quando a doença já estava no estágio 4, ou seja, o câncer já tinha metástase (se espalhado para outras partes do corpo).

Leia também:

Como o tumor se espalha no corpo





Cada órgão do corpo tem tipos de células com funções diferentes. As neuroendócrinas são capazes de receber sinais do sistema nervoso e, em resposta, liberar hormônios na corrente sanguínea.





Quando uma dessas células neuroendócrinas adquire alguma mutação, ela cresce mais do que as outras e vira um tumor. Dependendo do órgão no qual isso acontece, o câncer vai ter um comportamento diferente.





"Quando o tumor surge no pâncreas, por exemplo, ele pode produzir insulina. A pessoa vai ter crises de hipoglicemia, com quadro de fraqueza e desmaios. Ou se ele produz um hormônio chamado glucagon, que aumenta o açúcar no sangue, a pessoa pode ter diabetes", diz Riechelmann, que também é Diretora do Departamento de Oncologia Clínica do A.C Camargo.





A médica destaca que um dos sintomas que as pessoas têm que ficar atentas é a diarreia constante, até porque boa parte dos tumores neuroendócrinos se originam no intestino.





"Não é aquela diarreia tão forte, mas é uma diarreia que não passa. É algo que precisa ser investigado, preferencialmente com uma colonoscopia [exame que permite avaliar o interior do cólon e do reto].".





Um outro sintoma do tumor é uma vermelhidão que aparece no rosto e às vezes no pescoço. O quadro está associado a tumores neuroendócrinos que produzem um hormônio chamado serotonina. Nesses casos, é comum que mulheres com mais de 50 anos confundam a condição com menopausa.





"Outros sinais, que inclusive podem ser de qualquer tipo de tumor da barriga, são a dor no estômago constante, cólicas, perda de peso e a sensação de que comeu muito mesmo quando comeu pouco, que a gente chama de empachamento. Quando surge no pulmão, há sintomas de asma ou pneumonia", detalha a oncologista.





Em alguns casos, o tumor neuroendócrino não produz hormônios e os sintomas demoram de aparecer ou se confundem com outras doenças, então os pacientes recebem um diagnóstico tardio, com o câncer mais avançado e com poucas chances de cura.