Falta de padronização de roupas frustra mulheres, que têm dificuldade para comprar

Em uma das ocasiões, ela diz que tentou comprar a peça em uma loja destinada ao público plus size porque a grade maior da loja convencional não servia, mas o item no menor tamanho do comércio especializado ficou grande. "Tenho sentido dificuldade para encontrar calças, seja por tamanho, por numeração ou por conta dessa disparidade de tamanhos na própria loja e modelagem", afirma.

A três meses do fim do ano, Brasil já tem mais focos de incêndio do que em todo 2023





Para as compras online, ela diz gostar de utilizar calculadores que algumas marcas disponibilizam no site, ferramenta que facilita na hora de descobrir o tamanho da peça a ser adquirida. "Foi uma medida que achei interessante, apesar de ainda comprar pouca roupa online justamente pelo medo e pelo trabalho de, caso não sirva, precisar devolver."

Publicidade



A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) possui um conjunto de normas com uma realidade metrológica para a medição das roupas, a CB 17, conforme explica Maria Adelina Pereira, superintendente do comitê de têxteis da organização.



Mas apesar do documento, a associação não tem o poder de fiscalizar se as marcas estão, de fato, seguindo esse protocolo de centímetros e tamanho. Segundo Maria Adelina, isso pode estar relacionado a questões mercadológicas, como a quantidade de confecções que produzem para as marcas de roupas, importação e a variedade de biotipos brasileiros.

Publicidade



Uma das sugestões para que as marcas deixem mais claro os tamanhos numéricos, ou por letras, das roupas é associando isso a centímetros, por exemplo, para que o consumidor consiga comparar com base no seu próprio tamanho de busto, quadril e cintura, assim como acontece com algumas lojas online.



"Essa medida teve eficácia comprovada nas vendas online num momento em que as pessoas não podiam ir à loja experimentar, então justamente aí é que os consumidores começaram a se medir, e isso demonstrou eficácia", afirma Maria Adelina.



Enquanto a ABNT estuda formas de definir quais são as normas que funcionam no Brasil, o Inmetro é o órgão que regulamenta e fiscaliza esse funcionamento. Mas o instituto afirma que não possui uma regulamentação para a padronização de tamanho de roupa, conforme explica André Figueiredo, pesquisador tecnologista da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro.



"O que temos é um regulamento técnico no Mercosul que faz com que as roupas sejam etiquetadas com a certificação de pelo menos uma indicação de tamanho, seja por numeração, letras ou medidas, e indicações de tratamento para cuidado", informa.



De acordo com o pesquisador, definir esse tipo de padrão no Brasil pode ser mais difícil por causa da quantidade de itens importados vendidos aqui e pelos diferentes tipos de biotipo corporal entre homens e mulheres -fator que também impede padronizar tamanhos comparado a outros países.