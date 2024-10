Fazer depósito no caixa é algo desconhecido para 26% da geração Z, diz pesquisa

No Brasil, 26% dos jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) nunca fizeram um depósito no caixa eletrônico. Outros 16% jamais tiveram a experiência de ficar na fila do caixa de uma agência bancária e 14% não sabem o que é realizar um saque em cédulas.





Já entre a geração X (nascida entre 1965 e 1980), 24% nunca usaram um cartão de crédito virtual e 23% desconhecem como funciona uma carteira virtual. Entre os baby boomers (quem hoje tem mais de 60), a carteira virtual é algo inusitado para 48% e, o cartão de crédito virtual, para 47%.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Estes são alguns dos resultados do estudo "A nova relação com o dinheiro", realizado pelo instituto Ipsos a pedido do Nubank, para entender como a digitalização e democratização do acesso transformam a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro e os serviços financeiros. O estudo foi apresentado na manhã desta terça-feira (22) na sede do banco digital, em São Paulo, durante o evento Summit de Impacto Financeiro.





A pesquisa contou com 1.800 participantes das gerações Z, millennials, X e baby boomers do Brasil, Colômbia e México (países onde o banco atua), que responderam entrevistas online. No caso da geração Z, o estudo se concentrou apenas em maiores de 18 anos, embora essa faixa etária inclua os que têm hoje entre 15 e 25 anos.

Publicidade





No Brasil, 4% dos entrevistados são da classe A, 30% da classe B e 66% da classe C. Do total no país, 48% são homens e 52% são mulheres. A maior fatia (34%) pertence à faixa etária de 18 a 34 anos, 21% de 35 a 44 anos, 17% de 45 a 54 anos e 28% a partir de 55 anos. O estudo foi feito entre 20 e 30 de setembro e tem margem de erro de 4 pontos percentuais.