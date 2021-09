Fotógrafo dá dicas para não errar mais nas fotos noturnas pelo celular

Quem nunca se encantou com um céu noturno e desejou tirar uma foto, não é mesmo? Mas, na falta de um equipamento profissional ou tendo apenas o celular à mão, muitas pessoas tentam captar estas imagens e o resultado não sai como o esperado. O fotógrafo Frederico Gomes explica por que isso acontece e como reverter isso a seu favor, mesmo com seu próprio smartphone.





“Primeiramente, é preciso observar se o seu aparelho não oferece um tempo de exposição grande, pois fotografia é antes de mais nada usar a luz para compor uma imagem. Ou seja, verifique as configurações do seu aparelho antes de registrar a foto”, aconselha Frederico. Para quem não possui um aparelho com as configurações ideais, uma boa opção, destaca, é baixar um aplicativo que ofereça opções de ISO, foco e tempo de exposição. Com esses detalhes ajustados, o resultado será melhor.





Vale lembrar que normalmente as câmeras dos celulares apresentam dois modos de configuração: automático e manual. O fotografo explica que a primeira funciona bem em ambientes bem iluminados, mas é preciso ficar atento que nem sempre vai dar certo. É quando a pessoa precisa acessar as opções e atentar a detalhes importantes, como o tempo de exposição, pois esse item é fundamental para conseguir registrar imagens em noites escuras de céu estrelado.

Continua depois da publicidade





Para quem deseja tirar fotos das estrelas, por exemplo, Frederico recomenda que a pessoa deixe a câmera captando a luz por um tempo maior, assim será possível receber uma quantidade de luz ideal para registrar as estrelas. Um detalhe essencial que pouca gente lembra: “A luz produzida pelas casas e edifícios é maior do que aquela das estrelas. Então o melhor é tirar as fotos em um ambiente um pouco mais escuro”, destaca.

Continua depois da publicidade





Além da questão de luminosidade, “é fundamental manter a câmera estável. Se a pessoa tremer, certamente a qualidade da imagem não vai ficar legal. Use um tripé, mas se não tiver, tente encontrar uma forma de deixar o smartphone imóvel enquanto a foto está sendo tirada”, observa Frederico.

Com essas orientações, o fotógrafo acredita que as imagens ficarão melhores do que as que normalmente são tiradas: “Certamente o resultado vai te agradar e você poderá compartilhar os resultados com muito orgulho nas redes sociais”, completa