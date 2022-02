Fotojornalista londrinense é selecionado para Mostra Nacional

Das conversas descontraídas na sala de fotografia da redação da Folha de Londrina, Isaac Fontana, 30, passou a observar o movimento dos fotógrafos que saíam com as pautas nas mãos e retornavam com um material indispensável para as páginas do jornal.



A cada foto, o jovem que cuidava do trabalho operacional de toda a Redação, foi ampliando o olhar para questões que o inquietavam, como as desigualdades sociais e o desejo de encontrar uma profissão que realmente o despertasse. "Comecei a fotografar há uns cinco anos e estar na FOLHA foi determinante para o meu encontro com a fotografia”, conta.



Em pouco tempo, ele investiu em um equipamento seminovo, prolongou as conversas sobre as técnicas de fotografia e passou a fortalecer a rede de contatos, especialmente com projetos independentes. Agora um pouco do trabalho de Fontana poderá ser conferido na 16ª Mostra Anual de Fotojornalismo da Arfoc-SP (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo), que será aberta nesta quinta-feira (24), com exibição virtual também.





