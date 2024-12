Google lança IA geradora de vídeo para clientes de serviço de nuvem

O Google começa a disponibilizar ao público, nesta terça-feira (3), uma ferramenta que gera vídeos em alta definição (1.080 p) a partir de comandos de texto. Neste primeiro momento, a ferramenta estará disponível para uso pago no Google Cloud, o serviço de nuvem do gigante das buscas. Preços ainda não foram divulgados.





A ferramenta, chamada Google Veo, antes disponível apenas para produtores de vídeo selecionados pela big tech, é capaz de produzir conteúdo de até um minuto. Segundo anúncio do Google, as imagens sintéticas são coerentes ao longo do tempo.





"Um cowboy solitário cavalga seu cavalo por uma planície aberta ao entardecer, com luz suave e cores quentes" é o comando necessário para gerar a cena do tradicional peão americano atravessando o campo à montaria.





Para evitar que o recurso seja usado para espalhar desinformação, o Google adotou a estratégia de marcar com um selo sintético os vídeos gerados pelo Veo. Os comandos enviados à plataforma também passarão por filtros de segurança e processos de verificação para evitar violações de privacidade, direitos autorais e reprodução de preconceitos.





"A IA entende comandos para todas as formas de efeitos cinemáticos, como câmera lenta e imagens aéreas de uma paisagem", afirma o gigante da tecnologia. Os vídeos funcionam com frequência entre 24 e 30 quadros por segundo.





O Veo também pode gerar vídeos a partir de uma imagem enviada pelo usuários, junto ao comando textual. Dessa forma, a ferramenta pode animar a foto enviada ou usá-la como referência estética.





O lançamento torna o Google o primeiro entre as empresas na vanguarda da IA a entregar ao público em geral uma ferramenta de criação de vídeo.





Empresas como Mondelez International, a dona da marca Oreo, e o bot Poe, do site Quora, já usam o Veo para gerar vídeos de alta qualidade a partir de textos ou imagens. "Isso representa uma produção mais ágil, com menor custo e maior eficiência", diz o Google.





"Tudo o que uma artista quer é uma maneira de errar e testar sem perder tempo", disse o ator e cineasta Donald Glover em material de divulgação.





A plataforma de IA para desenvolvedores, Vertex AI, onde estará o Veo, mantém mais de 160 modelos de inteligência artificial.