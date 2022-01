INSS libera extrato com reajuste para todos os benefícios ativos

Os mais de 36 milhões de beneficiários que recebem aposentadorias, pensões por morte, auxílios e outros benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem consultar o extrato de pagamentos de janeiro, que mostra o valor da renda previdenciária com o reajuste anual. O INSS informou que concluiu a liberação dos extratos de pagamento de janeiro para todos os benefícios ativos.

O extrato é consultado pelo Meu INSS, sistema que exige um cadastro prévio para quem ainda não tem senha registrada. A consulta é importante para o beneficiário verificar os descontos feitos e se há alguma cobrança indevida. O extrato informa quanto será pago de Imposto de Renda, para quem não é isento, além de valores de parcelas de empréstimo consignado ativo e de pagamentos a associações, se houver.

COMO CONSULTAR SEU EXTRATO DE PAGAMENTOS





- Acesse o site www.meu.inss.gov.br ou o aplicativo oficial Meu INSS no celular;





- Digite o número do CPF e a senha;

- Se for a primeira vez, será preciso se cadastrar e responder a algumas perguntas sobre seu histórico de contribuições;





- Na tela inicial, ao centro, após clicar no ícone em que aparece um olho, o sistema informará o número de benefício, a competência, o valor e a previsão de pagamento;





- O novo extrato se refere à competência de janeiro de 2022. Clique em "Detalhar";





- Selecione o benefício que está ativo e, na tela seguinte, vá em "Extrato de Pagamento";





- Clique sobre a competência 01/2022. Nessa linha já aparecem o valor a ser recebido (com descontos, se houver) e a data de pagamento;





ENTENDA O EXTRATO





- Valor total de mr do período: É o valor do benefício bruto, com o reajuste anual, antes dos descontos;





- Consignação empréstimo bancário (se houver): desconto de empréstimos consignados que o segurado tiver em andamento;





- Abatimento a beneficiário maior de 65 anos: Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos têm cota extra de isenção do Imposto de Renda sobre o valor do benefício, ou seja, pagam menos IR;





- Imposto de Renda retido na fonte: desconto do IR, se houver;





- O INSS também informa o banco e a agência de pagamento;





DATAS DE PAGAMENTO





Os depósitos dos benefícios com o novo salário mínimo de R$ 1.212 começaram a ser feitos nesta terça (25) e seguirão até o dia 7 de fevereiro. O salário mínimo vigente em 2022 é o novo valor mínimo pago pelo INSS a aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Ou seja, o INSS aumenta os benefícios de R$ 1.100, em 2021, para R$ 1.212, em 2022.





Os benefícios acima do piso serão pagos entre os dias 1º e 7 de fevereiro já com o reajuste anual de 10,16%, que corresponde à inflação medida em 2021 pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).