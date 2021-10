Instituto Roberto Miranda, atuante com pessoas com deficiência visual em Londrina, promove bazar

O Instituto Roberto Miranda de Londrina atua no atendimento clínico e pedagógico de pessoas com deficiência visual de todas as idades.

Para ampliar e potencializar ainda mais as atividades desenvolvidas, a instituição está em busca de recursos para a construção de uma quadra, que será utilizada como espaço multiuso, oferecendo estrutura para atividades pedagógicas e clínicas, esportivas e culturais.



No dia 6 de novembro, das 8 às 16h, o Instituto Roberto Miranda irá promover um bazar solidário com itens novos doados pela Receita Federal. O objetivo é conseguir arrecadar RS$ 200 mil.





Entre os produtos à venda estão roupas, cosméticos e equipamentos eletrônicos, entre outros.

