Levantamento revela o gasto médio mensal de um Sugar Daddy em 2025

Que o estilo de vida Sugar é exclusivo e luxuoso, todo mundo já sabe. Mas, afinal, quanto custa manter esse padrão? Qual é a média mensal de gastos de um Sugar Daddy - homem mais velho que se relaciona com pessoas mais jovens - no Brasil? Essa pergunta é respondida por um levantamento feito entre janeiro e abril de 2025 pelo MeuPatrocínio, plataforma pioneira no segmento de relacionamentos Sugar na América Latina.





Segundo o estudo, realizado com 1,2 mil Sugar Daddies cadastrados na plataforma, os valores investidos mensalmente variam conforme o perfil do relacionamento, a região onde esses homens bem-sucedidos residem e o tipo de acordo estabelecido com suas parceiras, as Sugar Babies. No entanto, os números são impressionantes: o gasto médio mensal é de aproximadamente R$ 60 mil, podendo superar os R$ 85 mil nos perfis premium.

Os principais gastos identificados no levantamento incluem mesada - em média, R$ 5 mil a R$ 15 mil são destinados à Sugar Baby, como uma forma de apoio; experiências gastronômicas - aproximadamente de R$ 10 mil a R$ 20 mil por mês são utilizados em jantares, degustações e eventos exclusivos; presentes e mimos - valor investido gira em torno de R$ 5 mil a R$ 15 mil mensais, com foco em itens sofisticados como bolsas, joias, eletrônicos e flores; viagens - em média, R$ 10 mil a R$ 25 mil por mês são direcionados a viagens, incluindo passagens, hospedagem e experiências personalizadas; e estética e lifestyle - aproximadamente R$ 5 mil a R$ 10 mil mensais são investidos em academias, tratamentos estéticos e spas.





Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos, explica: "A relação hipergâmica é diferente porque oferece benefícios que são raros entre casais mais tradicionais. Um deles são os acordos preestabelecidos, onde, desde o começo, ambos alinham expectativas, o que facilita uma convivência saudável. E, claro, a parte financeira, que deixa de ser uma preocupação para a mulher, já que ela estará ao lado de um homem que não apenas a apoia financeiramente, mas também proporciona experiências inesquecíveis”, comenta o especialista, destacando, ainda, outros benefícios associados ao relacionamento Sugar.

“É importante dizer que esse tipo de relacionamento não se baseia apenas em aspectos materiais. Muitas Sugar Babies buscam também um mentor, alguém experiente e sábio que possa orientá-las em suas carreiras ou vida pessoal. Para isso, o estilo de vida Sugar foca em uma comunicação clara e no diálogo aberto, afinal a transparência é a chave para um relacionamento saudável”, finaliza Caio.





