Maiores descontos da Black Friday começam às 22h desta quinta-feira

Os melhores descontos da Black Friday 2024 devem ser oferecidos entre 22h da quinta-feira (28) e 1h da sexta (29), estima a plataforma Promobit. O período é quando há o maior volume de ofertas nos sites.



Segundo o site especializado em descontos e promoções, os números têm base no comportamento do varejo e consideram a quantidade média de promoções publicadas e a porcentagem de descontos entre 2021 e 2023. Segundo a plataforma, o desconto médio observado nesse horário foi de 36%.

"Tradicionalmente, a virada da quinta para a sexta-feira é o horário com a maior quantidade de ofertas e que os consumidores mais se preparam para comprar. Por isso que, apesar do grande volume, as melhores oportunidades de compra duram pouco tempo", diz Daniela Fagundes, CEO do Promobit, em nota.



Fora a madrugada, a tarde da sexta também é indicada aos consumidores, em especial entre 14h e 19h.

Nos anos de 2021, 2022 e 2023, o maior volume de descontos na sexta ocorreu às 17h, com média de 199 ofertas e 34% de desconto. Às 15h do mesmo dia, houve média de 192 ofertas e desconto de 35%.

O estudo também calcula as promoções da Cyber Monday, segunda-feira pós-Black Friday. Segundo o levantamento, há uma quantidade maior de promoções de produtos eletrônicos e itens de informática, com média superior à registrada no sábado e domingo.



Entre 2021 e 2023, às 15h, foi registrado uma média de 102 ofertas e 41% de desconto e, às 19h, média de 105 ofertas e 33% de desconto.

