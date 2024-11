Maioria dos brasileiros diz acreditar que Justiça trata melhor ricos e brancos, aponta Datafolha

A Justiça trata melhor as pessoas que são ricas e as pessoas brancas. Essa é a percepção da maioria dos brasileiros, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta semana.



Segundo o levantamento, 93% dos entrevistados dizem acreditar que as pessoas com maior poder aquisitivo são mais bem tratadas pela Justiça no Brasil, no que se refere a apuração e punição de crimes.

A pesquisa Datafolha foi realizada de 5 a 7 de novembro de 2024. Foram entrevistadas 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios de todo o Brasil.



A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos para o toral da amostra, com nível de confiança de 95%.

