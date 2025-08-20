Mais de 80% dos universitários enfrentam dificuldades emocionais, aponta pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) revelou que 83,05% dos universitários relataram dificuldades emocionais.

Os sintomas mais comuns foram ansiedade, depressão, distúrbios do sono, alterações alimentares e até ideação suicida. Neste cenário, especialistas reforçam a importância do cuidado integrado entre corpo e mente.





“Quanto antes entendermos que saúde física e saúde mental não são caixas separadas, maiores são as chances de termos uma vida equilibrada, produtiva e com qualidade”, afirma a psicóloga clínica Rozane Fialho, CEO da Rede Psicoterapia.

Segundo a psicóloga, esse olhar integral é fundamental para que os estudantes consigam atravessar a rotina acadêmica de forma saudável. “Os dados reforçam que se trata de um problema coletivo, que exige atenção da sociedade, das instituições de ensino e também das empresas ligadas à vida acadêmica”, alerta.

Estudos científicos confirmam: corpo e mente estão diretamente ligados. Hábitos de vida saudáveis influenciam de forma positiva o bem-estar emocional, e o contrário também é verdadeiro. Rozane destaca os exercícios físicos, o sono de qualidade, a boa alimentação, a psicoterapia e a rede de apoio social como os cinco pilares fundamentais para uma vida mais saudável.





“Cuidar da saúde integral não é luxo, nem perda de tempo. É sobre ter mais clareza mental para aprender, mais disposição física para enfrentar o dia a dia e mais força emocional para lidar com as pressões acadêmicas”, destaca Rozane.





