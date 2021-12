Menino acha árvore de Natal no lixão e fotos viralizam nas redes sociais

Fotos de um garoto que encontrou uma árvore de Natal no meio de um lixão e a levou para casa viralizaram na internet nos últimos dias. O menino, que se chama Gabriel e tem 12 anos, estava acompanhando a mãe em um lixão na cidade de Pinheiro, interior do Maranhão.

As fotos são de autoria de João Paulo Guimarães. Segundo publicação dele no Twitter, Gabriel é catador e trabalhava no local quando encontrou a árvore de Natal jogada entre outros resíduos.

O fotógrafo também afirmou que, depois de divulgar as imagens no Instagram, pessoas se prontificaram a comprar uma árvore de Natal nova para o garoto, além de doar outros presentes.





Atualmente, existe uma vaquinha com meta de R$ 80 mil para ajudar a família de Gabriel. Até a noite desta quarta-feira (1º), a campanha já havia arrecadado mais de R$ 16 mil.





"[Ele] e a família moram numa casa de barro, sem estrutura alguma numa comunidade em Pinheiro. O sonho deles é conseguir construir uma casinha de alvenaria", afirma o texto da ação, que também pretende adquirir cestas básicas e roupas para o garoto.

As imagens tiveram grande repercussão na internet. Muitos, ao compartilharem as cenas, afirmaram que a realidade de Gabriel é um retrato da miséria e da desigualdade vividas no Brasil, que pioraram durante a pandemia.





Outros usuários de mídias sociais chamaram atenção para o fato de que Gabriel é uma criança negra.