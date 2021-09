Menstruação: Saiba qual o melhor absorvente para cada pessoa

O material mais conhecido para proteger o fluxo menstrual do meio externo são os absorventes descartáveis. Sua produção teve início no final do século XIX na Alemanha. Apesar de ter sido uma grande invenção que revolucionou a saúde feminina, os descartáveis, tanto externos como internos, necessitam de alguns cuidados para não gerar infecções ou alergias - como escolher os não perfumados e fazer as trocas necessárias ao longo do ciclo menstrual.

Além disso, o uso desse material causa um impacto muito grande no meio ambiente, já que, segundo levantamento do Recicla Sampa, uma única mulher joga 3 kg de absorvente no lixo por ano. Considerando a média de um ciclo menstrual que ocorre dos 11 aos 54 anos, isso dá mais de 130 kg de lixo gerado. Aproximadamente 90% do produto é feito de plástico e demora 400 anos para se decompor. Eles também não são reciclados e não possuem um destino correto para o descarte, portanto, se acumulam em lixões e aterros sanitários.

Foi apenas por volta de 2010 que outras alternativas chegaram ao mercado brasileiro e se popularizaram. Em junho daquele ano, foi comercializado o primeiro coletor menstrual 100% brasileiro. Após alguns anos, também surgiu a calcinha absorvente. Todas as opções são reutilizáveis e podem durar anos, dependendo da higienização e cuidado adequado. Por esse motivo, são considerados mais sustentáveis e econômicos em relação aos descartáveis.





Coletor menstrual

O coletor menstrual é feito de silicone, tem formato de "copinho" e é livre de substâncias que podem prejudicar o corpo feminino. Por isso, ele é maleável e totalmente ajustável ao corpo. Ele deve ser inserido na entrada do canal vaginal e coleta todo o sangue menstrual, de modo que não fica em contato com o ar nem com o tecido da calcinha. Para remover, basta apenas puxar pela base e esvaziar o conteúdo no vaso sanitário.





