A Fazenda 14: como cuidar dos cabelos coloridos que estão bombando no reality

Quem já se arriscou a mudar o visual sabe que o processo de descoloração somado a tonalização pode detonar os fios até com os tratamentos mais caros. Mesmo assim, algumas peoas se arriscaram a entrar em “A Fazenda” com os cabelos coloridos, como Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque e a eliminada da última semana, Tati Zaqui. Além disso, após a saída da funkeira, seu affair Thomaz Costa coloriu parte dos cabelos de azul em homenagem à amada.

Pequenos e poderosos



A primeira aposta é nos concentrados. De acordo com a dona do projeto “Parada de Beleza”, vale a pena sempre ter por perto produtos com mais de uma função e que possam ser usados durante o banho. “Atualmente existem tratamentos líquidos que em contato com a água se tornam cremes potentes, e ao mesmo tempo podem ser usados como finalizadores”, afirma.

Economizar na água



Um dos maiores desafios das coloridas é manter a cor vibrante e com brilho, sem o aspecto desbotado. Para isso, segundo Priscila, não tem mistério e nem muitos produtos. “O segredo é evitar a piscina, não lavar o cabelo diariamente, evitar expor os fios ao sol e se possível, nutrir os fios com algum produto específico para essa finalidade”.

Mas apostar nos óleos



Sem passar calor

Diferente do que se imagina, as misturinhas caseiras não devem ser uma opção, porque podem dar (muito!) errado, e dependendo das consequências, possivelmente a situação não seria reversível dentro do reality. Então, outra dica para manter os fios com aparência de tratados é fugir da chapinha e do secador, principalmente quando estiver sem proteção térmica. “Fuja também do banho quente e qualquer outra fonte de calor que possa retirar a oleosidade e consequentemente o brilho”.