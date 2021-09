Abuse no brilho e aprenda a maquiagem da Demi Lovato no clipe Melon Cake

Como parte da comemoração de seus 29 anos, a estrela do pop, Demi Lovato, lançou de surpresa o videoclipe da música “Melon Cake”, que faz parte do álbum “Dancing With The Devil…The Art of Starting Over”, lançado em abril deste ano. O material audiovisual é lindíssimo e mostra Demi se divertindo entre bailarinas de meias estampadas, montanhas cheias de grama, um lago florescente e luzes coloridas. O que também chama atenção são as maquiagens usadas pela cantora. Uma mais linda que a outra.





"A Demi tem uma carreira respeitadíssima e a gente sempre fica naquela expectativa de novas músicas e novos videoclipes, né? No material audiovisual de Melon Cake ela nos coloca para dançar e não nos surpreende, com maquiagens vibrantes. É uma marca dela", relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Carolina Souza. "Embora a temática seja festa de aniversário, o legal é que as makes podem ser reproduzidas para serem usadas em diversos ambientes. Com um pouco de personalidade é possível, inclusive, usar no dia a dia", finaliza.





E para você, que assim como nós, ficou apaixonada pelas makes usadas pela Demi Lovato no clipe Melon Cake, a agência de modelos Max Fama preparou o passo a passo de uma delas pra gente arrasar. Confira!

Passo a passo

Prepare a pele. Aplique hidratante, base, corretivo, contorno e blush;