Alerta às mulheres: manicures têm alto índice de hepatite

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um estudo inédito promovido pela Secretaria de Estado da Saúde na cidade de São Paulo revelou que uma em cada dez manicures ou pedicures possui hepatite. Segundo a pesquisa, estas profissionais não adotam medidas de biossegurança necessárias para evitar o contágio e sequer sabem dos riscos de saúde relacionados à atividade que exercem. O levantamento traz muita preocupação às mulheres já que a contaminação se dá por meio dos instrumentos usados para fazer as unhas de pés e mãos.

Os pesquisadores avaliaram 100 profissionais, das quais a metade trabalhava em shopping centers e as demais em salões de beleza localizadas em ruas de bairros da capital. O trabalho de campo foi feito ao longo dos anos de 2006 e 2007, incluindo coleta de sangue e aplicação de questionário. Dez profissionais deram positivo para hepatite, das quais oito para o vírus do tipo B da doença e outras duas para o tipo C.

A pesquisa verificou também que só 26% das manicures entrevistadas faziam
esterilização dos instrumentais com autoclave, método considerado o mais seguro, mas que ninguém sabia utilizar o equipamento adequadamente. Outras 54% utilizavam estufa, mas a grande maioria não sabia o tempo e a temperatura corretas para esterilizar os materiais. 8% usavam forninho de cozinha, o que é totalmente inadequado, e 2% simplesmente não utilizavam nenhum método de esterilização. Somente 8% faziam a limpeza dos instrumentais antes de esterilizá-los, e mesmo assim de forma inadequada.


Embora 74% das profissionais terem afirmado que sempre lavam as mãos antes e depois de fazer mão e pé das clientes, foi constatado que ninguém adotou esse procedimento enquanto a pesquisadora permaneceu no salão observando o atendimento. Das entrevistadas, 20% disseram que usam luvas no trabalho, mas só 5% foram observadas utilizando a proteção.

Das 100 manicures entrevistadas, 72% desconheciam as formas de transmissão de hepatite B, e 85% não sabiam como se pega hepatite C. 93% por cento desconheciam formas de prevenção contra o tipo B, e 95%, contra o tipo C. E 45% acreditavam que não transmitiriam nenhuma doença a seus clientes.


O estudo apontou, ainda, que 74% das manicures não estão imunizadas contra a hepatite B, embora a vacina esteja disponível para esta categoria profissional,
gratuitamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

"O grande problema é que essas profissionais usam o mesmo instrumental para tirar a própria cutícula. Como em geral não adotam os cuidados de biossegurança, é bem provável que estejam se contaminando com a hepatite e transmitindo o vírus também às suas clientes", afirma Andréia Cristine Deneluz Schunck de Oliveira, enfermeira do Instituto Emílio Ribas responsável pela pesquisa.


A pesquisadora sugere que as clientes dos salões de beleza procurem observar as condições de higiene e esterilização dos materiais e, se possível, levem seus
próprios instrumentais quando forem fazer as unhas dos pés e das mãos.

Dicas para evitar doenças em salão de beleza


Leve sua própria toalha, alicate e esmalte.
Exija que a profissional use luvas durante o atendimento.
Observe se o salão possui algum mecanismo de esterilização dos materiais

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo


