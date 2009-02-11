Alerta às mulheres: manicures têm alto índice de hepatite

Um estudo inédito promovido pela Secretaria de Estado da Saúde na cidade de São Paulo revelou que uma em cada dez manicures ou pedicures possui hepatite. Segundo a pesquisa, estas profissionais não adotam medidas de biossegurança necessárias para evitar o contágio e sequer sabem dos riscos de saúde relacionados à atividade que exercem. O levantamento traz muita preocupação às mulheres já que a contaminação se dá por meio dos instrumentos usados para fazer as unhas de pés e mãos.

Os pesquisadores avaliaram 100 profissionais, das quais a metade trabalhava em shopping centers e as demais em salões de beleza localizadas em ruas de bairros da capital. O trabalho de campo foi feito ao longo dos anos de 2006 e 2007, incluindo coleta de sangue e aplicação de questionário. Dez profissionais deram positivo para hepatite, das quais oito para o vírus do tipo B da doença e outras duas para o tipo C.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A pesquisa verificou também que só 26% das manicures entrevistadas faziam

esterilização dos instrumentais com autoclave, método considerado o mais seguro, mas que ninguém sabia utilizar o equipamento adequadamente. Outras 54% utilizavam estufa, mas a grande maioria não sabia o tempo e a temperatura corretas para esterilizar os materiais. 8% usavam forninho de cozinha, o que é totalmente inadequado, e 2% simplesmente não utilizavam nenhum método de esterilização. Somente 8% faziam a limpeza dos instrumentais antes de esterilizá-los, e mesmo assim de forma inadequada.





Embora 74% das profissionais terem afirmado que sempre lavam as mãos antes e depois de fazer mão e pé das clientes, foi constatado que ninguém adotou esse procedimento enquanto a pesquisadora permaneceu no salão observando o atendimento. Das entrevistadas, 20% disseram que usam luvas no trabalho, mas só 5% foram observadas utilizando a proteção.

Publicidade





Das 100 manicures entrevistadas, 72% desconheciam as formas de transmissão de hepatite B, e 85% não sabiam como se pega hepatite C. 93% por cento desconheciam formas de prevenção contra o tipo B, e 95%, contra o tipo C. E 45% acreditavam que não transmitiriam nenhuma doença a seus clientes.





O estudo apontou, ainda, que 74% das manicures não estão imunizadas contra a hepatite B, embora a vacina esteja disponível para esta categoria profissional,

gratuitamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Publicidade





"O grande problema é que essas profissionais usam o mesmo instrumental para tirar a própria cutícula. Como em geral não adotam os cuidados de biossegurança, é bem provável que estejam se contaminando com a hepatite e transmitindo o vírus também às suas clientes", afirma Andréia Cristine Deneluz Schunck de Oliveira, enfermeira do Instituto Emílio Ribas responsável pela pesquisa.





A pesquisadora sugere que as clientes dos salões de beleza procurem observar as condições de higiene e esterilização dos materiais e, se possível, levem seus

próprios instrumentais quando forem fazer as unhas dos pés e das mãos.

Publicidade





Dicas para evitar doenças em salão de beleza





Leve sua própria toalha, alicate e esmalte.

Exija que a profissional use luvas durante o atendimento.

Observe se o salão possui algum mecanismo de esterilização dos materiais

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo



