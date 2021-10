Alta ingestão de açúcar pode causar malefícios para a pele

Os doces são as verdadeiras perdições de muitas pessoas, mas o excesso de açúcar no organismo pode causar grandes problemas para a sua saúde. Além de contribuir com o ganho de peso e desencadear doenças como a diabete, o açúcar também afeta diretamente a nossa pele, atrapalhando os resultados desejados com a rotina de skincare. Diminuir o consumo de açúcar no seu dia a dia também ajuda a evitar outros efeitos negativos, como o processo chamado de glicação, capaz de acelerar o envelhecimento precoce da pele.

“A glicação é ocasionada por uma reação em que carboidratos, como a glicose, se ligam permanentemente a proteínas, como a elastina e o colágeno, substâncias responsáveis pela firmeza da pele. Com isso, o açúcar faz com que as proteínas se quebrem, o que aumenta o processo de envelhecimento da pele e a flacidez. É uma ação tão danosa quanto a dos radicais livres”, afirma Mariana Veloso, médica que atua na área de dermatologia e medicina estética.

O elemento presente na cozinha de milhares de brasileiros pode trazer consequências negativas tanto para a pele, a curto e longo prazo, quanto para o corpo como um todo, tudo irá depender de como ele será consumido e com qual frequência. “Quando você ingere açúcar, ele acaba acionando uma série de mecanismos dentro do nosso corpo e os malefícios não se restringem apenas à pele, está relacionado à obesidade, a alergias alimentares, além disso ele pode desativar o sistema imunológico e prejudicar suas defesas contra doenças infecciosas.”, explica a especialista.





Se você é do grupo que não consegue resistir a um docinho diariamente, separamos alguns efeitos negativos que esse ingrediente tão amado pode causar à sua pele.

Açúcar e acne

A acne é uma condição na pele comum em adolescentes, no entanto, quando existe um alto consumo de açúcar, principalmente de chocolate, elas ficam mais propensas a aparecer, isso porque os alimentos com um alto nível de açúcar favorecem o aumento na produção de sebo, que entope os poros, por consequência deixando a pele mais oleosa.





Açúcar e olheiras

A falta de sono sempre é associada quando se fala de olheiras, mas os doces e o baixo consumo de água também podem causar o escurecimento na região dos olhos. Isso porque os níveis glicêmicos são elevados e nosso corpo não consegue absorver por si só todo o açúcar que consumimos.





Açúcar e envelhecimento precoce

A glicação é um processo que ocorre com todas as pessoas, no entanto, o excesso de alimentos hipercalóricos e hiperêmicos no organismo, podem acarretar esse processo de uma maneira mais rápida, acelerando o envelhecimento, causando a formação de rugas e acarretando na perda de elasticidade e de tonicidade.





Açúcar e queloide ou problemas de cicatrização

O excesso de glicação também pode alterar o processo de cicatrização do nosso organismo, pelo fato da pele estar frágil, ocorre algumas alterações no nosso sistema e por consequência uma demora para cicatrização da região machucada.





Açúcar e manchas

Com a absorção pela ingestão de açúcar, nossa pele sofre um processo de oxidação celular, causando manchas e flacidez.





Açúcar e inchaço

Além de rugas e acne, o açúcar está associado a inflamação. A rosácea, por exemplo, está diretamente relacionada ao inchaço e o consumo de açúcar, já que um dos motivos das aparições das manchas no rosto é causado pelo aumento da glicose no organismo.





De acordo Dra. Mariana Veloso, é necessário ter alguns cuidados no dia a dia que cooperem para diminuir os efeitos que a glicação pode causar. “Evite alimentos de alto índice glicêmico, como massas, doces e refrigerantes que cooperam para a reação da glicação, substitua os carboidratos simples como pão francês, arroz branco e doces por carboidratos integrais e o açúcar refinado pode ser substituído pelo mascavo ou mel. Esses produtos são mais naturais e têm substâncias antioxidantes e vitaminas que são interessantes para a beleza e saúde da pele”, recomenda.





Já para a rotina de skincare, Dra. Mariana recomenda usar produtos com substâncias antiglicantes e que sejam associados aos ativos antioxidantes. “ Essa combinação irá inibir as ações do açúcar que prejudicam o colágeno, protegendo essas fibras e trazendo a firmeza, elasticidade e sustentação para a pele”.