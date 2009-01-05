Argiloterapia traz beleza e saúde à pele

Tratamento estético ou terapêutico? Na verdade, os dois, quando o assunto é argiloterapia. Rica em minerais e oligoelementos, a argila é muito mais que apenas barro, e pode ser usada tanto por quem busca uma pele mais bonita e hidratada, quanto por quem quer alívio para doenças como enxaqueca e sinusite.

Em pó, devidamente misturado com água, ou em creme, a argila é uma grande aliada na reposição de oligoelementos, minerais em concentrações mínimas, mas que fazem diferença para o equilíbrio do organismo e que nem sempre são obtidos apenas com a alimentação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A principal propriedade da argila, segundo a esteticista Yone Margarida Bichara, de Londrina, é a de absorção. ''Por isso, ela absorve o que precisa ser absorvido, desde a enxaqueca, até infecções'', afirma. São os minerais presentes na argila, segundo ela, que ajudam na melhor cicatrização e regeneração da pele - daí o uso em peles com acne. ''E ela é muito refrescante em processos alérgicos'', aponta.





Como tem ação desintoxicante e melhora a circulação no local onde é aplicada, também é bastante utilizada no tratamento da celulite. ''Para a redução de medidas, normalmente se associa termoterapia'', ressalta a esteticista Elzeni Maria Fonseca, de Londrina.

Publicidade





Elzeni lembra que, nas máscaras aplicadas no rosto, o que mais se busca é um tratamento para a pele, pela ação tensora. ''Ela ajuda a revitalizar a pele, diminuir a oleosidade e eliminar as células mortas, e é muito usada para peles 'sem vida' e sem brilho'', explica. Mas aplicada no rosto, ressalta a esteticista Regiane Yoshimoto Miya, de Londrina, também tem outra função. ''Como é desentoxicante, e ajuda na drenagem de líquidos, eu uso muito para casos de sinusite. Eu uso bastante na minha mãe. É ótimo. Dá uma boa aliviada nas crises'', afirma Regiane.





Segundo as especialistas, cada cor de argila tem uma origem e propriedades específicas. A verde, por exemplo, é rica em ferro e tem ação tensora. A branca é cicatrizante, e a rosa tem ação fortalecedora e clareadora. ''Elas são coloridas naturalmente, dependendo da camada do solo onde se encontram'', explica Yone.

Publicidade





A argila, apontam as esteticistas, também pode ser utilizada para tratamentos capilares. ''Como ela melhora a oxigenação no local, tem boa ação para quem sofre de queda de cabelo, se o folículo não está comprometido'', explica Yone. ''Utilizada no couro cabeludo, melhora a oleosidade'', atesta Elzeni.





A dolamita, segundo Yone, é ''prima'' da argila - uma rocha composta essencialmente de cálcio e magnésio, e é mais consumida via oral. ''Ela é comercializada como suplemento mineral e muito utilizada por quem sofre de artrite e artrose'', explica, lembrando que a substância também pode ser usada na forma de cataplasmas e está presente, como a argila, na fórmula de vários cosméticos.

Publicidade





Serviço: Elzeni Maria Fonseca e Regiane Yoshimoto Miya - (43) 3341-2774. Yone Margarida Bichara - (43) 3329-5757.





Saiba mais

Publicidade





A argila é uma rocha composta por diferentes minerais em proporções variadas. A dolamita é uma rocha composta essencialmente de cálcio e magnésio





Formas

Publicidade





Comercialmente é encontrada na forma de pó ou em creme. O pó deve ser misturado com água mineral ou termal





Ações

Publicidade





Anti-inflamatória, cicatrizante, anti-séptica e tensora





Cores e propriedades





Argila Verde: Rica em silício e magnésio, tem ação desentoxicante. É utilizada em tratamentos faciais de revitalização. No couro cabeludo ajuda a eliminar caspa e seborréia. No corpo, é usada para tratar celulite e gordura localizada. Ajuda a aliviar casos de sinusite e dor de cabeça





Argila Branca: Rica em enxofre, tem ação cicatrizante. É usada em tratamentos de acne e oleosidade excessiva





Argila Rosa: Rica em ferro, cálcio, potássio e zinco, tem ação tensora e clareadora. É estimulante da circulação linfática e sanguínea e utilizada para tratamentos corporais de flacidez





Dolamita: Consumida via oral, é utilizada por quem sofre de artrite e artrose





Modos de uso





Aplicação de máscaras no rosto e no corpo. A dolamita também é usada via oral como suplemento mineral





Dicas





Verifique nos produtos certificado do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária





Não compre produtos a granel, que não têm garantia de procedência

Fonte: esteticistas Elzeni Maria Fonseca, Regiane Yoshimoto Miya e Yone Margarida Bichara, de Londrina.



