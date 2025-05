Cabelo bem tratado para eliminar os estragos do verão

Férias à beira-mar ou na piscina são o sonho de muita gente. O sossego e o relaxamento que a água causa, a sensação agradável do vento e do sol batendo na pele. Mas tanto prazer tem seu preço: sol, cloro e sal deixam os cabelos opacos, ressecados e quebradiços e a pele desidratada, vermelha e descamando, principalmente para quem não tomou os cuidados necessários.

Hoje, com as técnicas cosméticas existentes, não há mais motivo para pânico. Pelo menos quando o assunto é cabelo - os salões de beleza dispõem de um arsenal de métodos para combater os problemas deixados pelas férias de verão. ''Claro que o melhor é sempre prevenir os danos aos cabelos, mas se o estrago já foi feito é possível tentar a redução desses efeitos, quando não ocorreu uma agressão profunda da haste do fio. Mesmo assim, voltando das férias o ideal é cortar as pontas para eliminar a porção mais danificada'', diz a dermatologista Silvia Mara Avila Santilli.

Para o tratamento dos fios depois do corte, o coiffeur stylist Lincoln Tramontini lembra que existem opções para vários tipos de danos. Uma das mais conhecidas e indicadas é a cauterização. ''Diferentemente da pele, o cabelo não se repõem naturalmente. A cauterização fecha as escamas do fio e devolve as propriedades perdidas pela exposição ao sol, cloro e sal. O segredo do cabelo das artistas é a cauterização'', garante.





A técnica consiste em aplicar um creme especial ou queratina nos fios e usar o calor da chapinha para que o produto penetre melhor. ''O recomendado é fazer de duas a três aplicações, com 15 dias de intervalo. Dependendo do estado do cabelo, o resultado pode durar de dez dias a dois meses. Para fios mais danificados, existe a cauterização molecular, que tem aplicação de polímeros hidratantes e serum reparador'', explica.





Para cabelos bem mais danificados, a novidade é a retexturização dos fios. ''Começamos lavando o cabelo com um xampu para abrir a cutícula, aplicamos o restaurador, secamos o cabelo e depois usamos uma máquina de nanopartículas que usa vapor para aplicar um outro restaurador. Já na primeira aplicação, o cabelo fica bem melhor'', afirma o coiffeur stylist Danilo Paiano.

Mas Lincoln observa que o melhor é sempre prevenir com um dos dois tratamentos antes de expor os fios aos estragos do verão. ''O ideal mesmo seria não deixar o cabelo tomar sol, usar protetor solar nos fios, xampu e condicionador com FPS, além de enxaguar cada vez que entrar no mar ou piscina e reaplicar o protetor. Mas também recomendo fazer uma hidratação ou cauterização antes de sair de férias. Assim o estrago será bem menor'', garante.