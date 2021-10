Como proteger o cabelo nos dias de verão

Uma ida à praia ou à piscina revela um grande número de pessoas espalhando o protetor solar pelo corpo. Mas, quantas pessoas estão tendo os mesmos cuidados com o cabelo ou couro cabeludo? Segundo dados da pesquisa realizada pela startup Opinion Box exclusivamente para a Flora, indústria de bens de consumo detentora das marcas Neutrox, OX e Kolene, 63% das pessoas entrevistadas não alteram a rotina com os fios nos diferentes meses do ano, mesmo que o ressecamento capilar seja uma grande preocupação para mais da metade dos entrevistados (53%).

De acordo com o estudo, que entrevistou 449 homens e 672 mulheres acima de 16 anos de todas as regiões do país, entre agosto e setembro deste ano, 54% dos entrevistados utilizam máscaras de tratamento ou creme para pentear durante a rotina de cuidados com os fios, mesmo assim a grande incidência de sol durante os meses mais quentes exige atenção redobrada para a cabeça. Para se ter uma ideia, apenas 10% dos entrevistados na pesquisa responderam utilizar protetor solar capilar.

“É preciso ter cautela com a alta incidência de raios solares nos fios e no couro cabeludo. Além de ser o ponto que mais pega sol de nosso corpo, muitas vezes não sentimos queimar. O comprimento do cabelo precisa de uma atenção especial, pois são células ‘mortas’, que não recebem nutrientes do corpo, então é necessário prover os mesmos cuidados com cremes nutritivos, que ajudam na hidratação e reconstituição dos fios. Já o couro cabeludo é a parte mais sensível do cabelo e onde ficam localizados os nossos bulbos capilares, de onde nossos fios nascem. Apesar do cabelo ter uma queda natural - seja por fatores genéticos, estresse, ou outros - é importante trazermos cuidados e nutrição para essa região, para evitar a queda excessiva dos fios”, explica Ligia Vulcano, Head de Marketing e Inovação para Cabelos da Flora.





Segundo a pesquisa, os homens são os que cuidam menos do cabelo, apesar de ter a queda como a principal preocupação. Apenas 38% deles indicaram utilizar alguma máscara de tratamento ou creme capilar além do shampoo e condicionador. No comparativo, as brasileiras seguem um cronograma mais completo com os fios, chegando a 63% das entrevistadas.

Quando o assunto é atenção a fatores externos, como raios UV e poluição, as regiões Centro-Oeste e Norte são as que mais se preocupam, com 62% dos entrevistados indicando utilizar produtos que tenham proteção a esses fatores. Em contrapartida, cerca de 47% dos sulistas detêm o mesmo cuidado, sendo a região mais despreocupada quanto aos fios.





“Sabemos do costume e tradição do brasileiro com suas praias. Pensando na necessidade de uma maior dedicação específica para os fios na época de maior incidência do sol, o verão, estamos relançando o condicionador Neutrox Mar e Piscina, formulado com filtro UV e nutrientes específicos para os fios expostos a agressões como sal e cloro. Na mesma linha também apresentamos aos consumidores o shampoo Neutrox Mar e Piscina, uma novidade que completa o tratamento capilar específico para proteger dos danos mais comuns no verão. Nossa expectativa é que o público também perceba a importância de proteger os fios das agressões do mar e do sol, mantendo os mesmos saudáveis depois de uma ida à praia”, confirma Ligia Vulcano.