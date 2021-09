Delineado invertido: tudo sobre a make que virou hit nas redes sociais

Você já deve ter dado de cara com ele nos feeds das marcas de maquiagem, em tutoriais no TikTok e no Instagram. O reverse cat eye, estrela do desfile de alta-costura de Dior, é um sucesso. Quer aprender a fazer, descobrir qual o delineador ideal e como agir se você tem olheiras? Confira

Para iniciantes "Para quem nunca fez, o ideal é começar com um lápis preto (de preferência um que não seja tão emoliente, molinho) na raiz inferior dos cílios, de fora para dentro e por último dar aquela puxadinha de leve no final do olho para cima", ensina a maquiadora Karina Saib.





Outra dica para quem tem um pouquinho de dificuldade com o delineado é fazer primeiro com uma sombra marrom e um pincel chanfrado (aquele que tem a ponta inclinada). "Nesse caso, passe o pincel na sombra marrom com leveza e vá depositando o pó de fora para dentro na raiz dos cílios inferiores, como se estivesse carimbando. Finalize dando aquela puxadinha no final dos olhos para cima - na diagonal, sentido ao final da sobrancelha", fala Karina.

"Mais uma vantagem do lápis é fazer um look mais esfumadinho, que também fica lindo!", fala a maquiadora Brigitte Calegari.

Para iniciadas Para quem já tem mais intimidade e facilidade com delineador, os produtos em gel, aplicados com pincel chanfrado, além de terem uma grande durabilidade, normalmente ficam com a cor mais intensa. Aplique de fora para dentro na raiz dos cílios inferiores e dê a puxadinha para cima no canto exterior dos olhos. "Caso fique grosso, a dica é puxar com cotonete abaixo da pontinha que fica para fora (pode ser com umedecido com demaquilante ou hidratante) para o traço ficar mais fininho", sugere Karina. E para aumentar a duração, depois de aplicar o delineador em gel, passe sombra preta por cima dele.





Para avançadas Já para as experts no assunto, a caneta delineadora é muito precisa e pigmentada. "Por outro lado, não permite correção, seca muito rápido. Por isso, realmente é necessária habilidade", observa Brigitte. A forma de aplicar também é de fora para dentro e depois fazer um puxadinho para cima, no final. "Hoje em dia tem de diversas cores, dá para se divertir bastante", fala Karina.

Azul é o novo preto? Você pode escolher a cor que quiser para o seu delineado. Mas vamos combinar que o azul do desfile de alta-costura Dior é um hit. "Fica lindo para quem tem olhos castanhos claros ou escuros. Já o berinjela acende olhos verdes e o laranja valoriza olhos azuis", diz Karina.

O preto sempre será o mais marcante e o marrom, o ideal para um look natural. E ainda temos o cinza, discreto e mais leve que o preto. "Basta você decidir se está em um dia mais clássico ou discreto ou se está pronta para ousar. Cores frias e mais fechadas são as que eu mais indico para a primeira vez. Mas nada impede que você experimente outras", analisa Brigitte.





E o que mais nos olhos? Para quem quer maquiar a pálpebra superior também, a dica é um iluminador matte ou cintilante. "Vale também apostar em uma sombra leve marrom esfumada com um pincel pequeno e fofinho no canto externo dos olhos ou no côncavo. O importante é não marcar muito a parte superior. Assim, fugimos do "estilo Jade" (haha) e não perdemos o efeito do delineador invertido", diz Karina.

Mão leve, ok? "A ideia é realmente fazer um leve contorno para que o delineado invertido continue sendo a estrela da sua maquiagem. E abusar da máscara para cílios para criar uma moldura no olhar", fala Bri.

Para as mais ousadas, aplicar um lápis preto na parte interna da pálpebra superior faz com que os cílios superiores pareçam mais marcados e cheios. E quem tem olhos grandes ou amendoados pode aplicar o lápis na linha d'água também para valorizar ainda mais o delineado invertido. "Já donas de olhos pequenos podem usar um lápis branco, pérola ou dourado na linha d'água - que faz parecer que os olhos são maiores", fala Karina, avisando que para quem tem o formato dos olhos mais caídos, o delineado invertido é um grande aliado para levantar o olhar.





Full look "Eu vejo o delineado invertido como a estrela da maquiagem. Ele é ainda mais ousado do que um cat eye clássico. Por isso, teste essa beleza com pele e boca mais leves, com batons mais translúcidos ou gloss", fala Bri. A combinação perfeita é o delineado invertido + cílios bem caprichados + sobrancelhas impecáveis - inclusive para tempos de máscara de proteção facial obrigatória. Em tempo: esse delineador combina tanto com batons mais fortes e vibrantes como os nudes. A escolha só depende do seu próprio estilo.

Dicas de pro Brigitte ressalta algumas dicas extras. Para começar, deixe para fazer a pele depois. Assim você vai se sentir mais confortável, vai ter mais liberdade para criar o delineado. "Para ter um efeito mais expressivo, use a mesma cor do delineado invertido em toda a linha d'água, embaixo e em cima, para trazer um contorno para os olhos e profundidade."

Além disso, ela ensina a começar sempre pelo centro, bem no meio dos olhos. "Comece na raiz dos cílios e vá engrossando o traço aos poucos. Não tem medida exata, depende de como você se sente bem. Então, puxe uma linha na diagonal para baixo, em direção às têmporas e une com o traço que já estava feito. Finalmente, faça o delineado saindo do canto interno dos olhos. Mas essa linha é bem fina, ok?", continua ela.





Caso algo dê errado ou você queira deixar esse traço mais preciso, venha com o pincel chanfrado mais demaquilante à base de água ou de creme e limpe a extremidade do delineado. "Última dica: você quer o delineado invertido mas tem olheiras? Dê preferência para cores mais quentes, para não acentuar as marcas."