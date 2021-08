Dicas para manter os fios saudáveis antes, durante e após a atividade física

Faltam um pouco mais de 4 meses para a chegada do verão e a contagem regressiva para a época mais quente do ano nos dá um ânimo para voltar a treinar, né? Mas não basta só ter um corpo saudável e esquecermos da saúde dos fios. As atividades físicas podem prejudicar o cabelo. Seja por conta do suor, do cloro, da escolha do elástico ou penteado que usamos durante o exercício. A especialista em beleza Priscila Miguel, preparou algumas dicas para você cuidar das madeixas antes, durante e após as atividades físicas.

Antes do exercício

"Depende se a atividade física será ao ar livre, em espaço fechado ou na água. Atividades ao ar livre requerem mais cuidados, neste caso, passe produtos que protejam o fio de efeitos do sol ou do vento. Se a atividade for na água, produtos a prova d’água são a pedida. O bom de hoje em dia é que temos produtos específicos para usar durante as atividades físicas, eles são mais resistentes a suor, acho isso o máximo. Os leave-in são ótimas opções. Eles são cheios de benefícios porque hidratam, nutrem, evitam o frizz e ainda removem as pontas duplas.”

Na hora do treino





É fundamental prendemos os fios em qualquer atividade física: "Além de facilitar nosso desempenho na execução do exercício ou até mesmo sofrer algum tipo de incidente como ficar grudado em algum aparelho, por exemplo, ao prender o cabelo, você minimiza o contato com o suor. Como o suor contém sal na sua composição, quando entra em contato com os fios, pode resseca-los, o que causa a quebra, além de deixá-los sem brilho. O suor também acumula sujeira, o que leva à obstrução dos folículos capilares e aumenta as chances de queda.”

A influencer explica que o indicado é prender o cabelo de maneira firme, mas sem apertar muito e dar preferencia a elásticos não agridam os fios: "Adoro os scrunchies, aqueles mais fofos e que são super charmosos. Elásticos que deixam os fios tensionados podem romper o fio e a pressão excessiva pode causar até queda com o tempo. Se você tem cabelo longo abuse das tranças e dos coques.”

A especialista em beleza deixa uma dica também para quem pratica esportes aquáticos: "Antes de entrar na água, molhe o cabelo e aplique um creme de pentear do meio do fio até as pontas antes de colocar a touca. Também aconselho não usar faixas muito apertadas, para não dificultar a respiração do couro cabeludo e o aparecimento de caspa.”





Cuidados pós-atividade

Priscila conta que o ideal é lavar bem o cabelo após atividades e que não há problema em lavar os fios todos os dias, desde que você mantenha uma rotina de hidratação: "Principalmente as pessoas que transpiram muito durante os treinos, é importante lavar o cabelo depois da atividade e hidratar com frequência para repor os nutrientes perdidos pelo suor e o cloro. Indico usar shampoo que não sejam de limpeza profunda todos os dias, pois pode deixar o fio opaco e seco. Use um shampoo hidratante.”

Fios molhados e cama não combinam jamais!

A especialista explica que nunca devemos ir dormir com o cabelo molhado. Isso pode dar fungos e contribuir com a queda capilar. Se o seu treino é à noite e você transpira bastante na cabeça, lave o cabelo e utilize produtos que protegem do calor. Quando for secar, é indicado não deixar o secador perto do fio, deixando sempre temperatura mais fria.