Novo tratamento promete acabar com bactéria da acne

Grande vilã da pele, a acne está com os dias contados. O consultório do dermatologista Gilvan Alves, em Brasília, se prepara para oferecer tratamento capaz de eliminar as bactérias causadoras da doença inflamatória. "A pele é capaz de produzir grande quantidade de sebo e tem tendência a acumular células mortas, que obstruem os poros. Esses resíduos acumulados acabam atacados por bactérias, dando origem às chamadas ''espinhas''. Agora, com um novo equipamento que age através de sucção e luz pulsada, é possível acabar com as bactérias causadoras da enfermidade", afirma o especialista.

Causadora do aparecimento de espinhas e pontos negros, principalmente no rosto, a acne pode se manifestar com tanta intensidade a ponto de gerar grandes transtornos estéticos e emocionais. Entre as conseqüências desses prejuízos psicossociais estão o isolamento e a baixa auto-estima.

Embora a causa principal da acne resida em fatores genéticos, existem aspectos secundários que podem agravá-la, desencadeando o processo inflamatório. A sua freqüência é maior na adolescência, quando o nível elevado de hormônios sexuais causa o aumento de produção das glândulas sebáceas. Ela também pode surgir na infância, decorrente de hormônios hereditários. "Existem, também a acne cosmética - causada pelo uso de produtos oleosos que obstruem os poros - e a acne rosácea - que na idade adulta é normalmente ligada ao estresse, ao desequilíbrio hormonal e a mudanças radicais de temperatura", explica o dermatologista.





Segundo o médico, o novo tratamento conta com a tecnologia Photopneumatic. Através de um equipamento específico, o procedimento, indolor, utiliza a força da energia pneumática em um reservatório - como um compressor de ar - e do comprimento de luz (que determina a velocidade da onda da luz). O processo primeiro purifica os poros da derme de dentro para fora e, com o vácuo e o comprimento de luz, trata a pele.

Outro grande benefício do tratamento é a possibilidade de retirada de manchas vermelhas e marrons da pele. A tecnologia permite a extração de marcas causadas pelo sol, deixando a pele saudável, com mais brilho e aspecto jovem. "O melhor de tudo é que o procedimento não requer pré-tratamento ou anestesia e é cinco vezes mais efetivo e sete vezes mais rápido que tratamentos tradicionais, como limpeza de pele, consumo de medicação específica, entre outros. É o primeiro equipamento médico para limpeza de pele realmente eficaz", detalha o dermatologista.



