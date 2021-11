Tendência cut-out: o estilo de roupa que promete bombar no verão 2022

Saiba como apostar na nova tendência de moda para não ficar de fora

A moda é cíclica, ou seja, de tempos em tempos, ela se renova, mas sempre com inspirações dos anos anteriores, tendo referência do que já foi usado e com toques de inovações. A nova tendência que estará no verão 2022 e com a aposta de estar super em alta tem como base os looks utilizados nos anos 2000, que é a moda conhecida atualmente como cut-out.

Mas o que, de fato, isso significa? No mundo da moda, quer dizer roupas com recortes, trazendo um toque de sensualidade à peça. Os recortes não têm local específico no corpo. Vale ser nas laterais da cintura, frontais, nas costas e até mesmo em calças jeans e saias, tendo um recorte pélvico que dê destaque na cintura e no quadril, imitando muitas vezes um bolso vazado. Nas blusas croppeds, a aposta dos recortes é serem destacados no busto e na cintura, porém existem peças em que os recortes são feitos nas mangas também. A utilização de acessórios, para os recortes não serem somente feitos com a base de modelagem e costura, pode funcionar com ilhós, cordas e amarrações utilizando laços. Afinal, a tendência é apostar na ousadia e ter um toque sexy ao se vestir.





Caso você seja mais discreta, mas queira aderir à tendência, a sugestão é adotar cardigans com botões e laterais semiabertas. Porém saiba que a aposta é certa; afinal, diversas famosas já mostraram alguns looks em suas redes sociais com a nova aposta da moda, como Kim Kardashian, Dua Lipa e Kylie Jenner.





Nos últimos desfiles que aconteceram recentemente na Semana de Moda, o estilista Alexander McQueen, um dos famosos criadores de tendências mundialmente e sucessor de John Galliano na Givenchy, trouxe em seu desfile diversos looks com recortes nas peças, com toque de ousadia e de riqueza utilizando detalhes em pedrarias, que é a sua forma de se expressar e expor a sua arte através das roupas.

Pode-se notar que a tendência para o verão 2022 é certa, pois já esteve presente em desfiles de moda e já está à venda em lojas e outlets pelo mundo todo. Para aderir ao novo estilo que é proposto, a sugestão é: conheça bem o seu corpo para apostar em locais que você se sinta confortável em mostrar, pois os recortes trarão destaque para o look e, consequentemente, ao seu corpo também.





A moda é uma forma de se expressar. Combine os vestidos com botas, croppeds com recorte juntamente com uma calça jeans destroyer. A ideia é não ficar de fora da moda, adaptar ao seu estilo e mostrar o que há de melhor em nós mesmos.