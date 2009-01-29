Use maquiagem indiana e valorize o seu olhar

A maquiagem das indianas chama atenção: olhos fortes e bem marcados e a pele naturalmente uniforme fazem delas mulheres mágicas, com uma aparência que intriga pela beleza. "Os olhos são o segredo da maquiagem indiana", afirma o maquiador Marcus Bari, gerente de treinamento da Givenchy. "Traços grossos de lápis preto devem ser passados na pálpebra e na linha inferior".

O uso do delineador também é essencial, puxando uma linha pequena para o lado. O traço que alonga os olhos é uma das marcas da maquiagem indiana característica, de acordo com o maquiador. As sombras podem ser dispensadas ou, se você fizer questão, escolha um tom perolado apenas para dar luminosidade à produção.

A máscara também faz parte do passo-a-passo. Terminando de aplicar o lápis e o delineador, aplique rímel para curvar, alongar e dar volume nos cílios, mesmo que eles já sejam grandes.





Para uniformizar a pele, escolha tons de base ou de pó com efeito bronzeado. Mas tome cuidado com os exageros para não ficar com o rosto borrado ou parecer artificial demais. "A naturalidade é outra marca da maquiagem indiana, a pele tem de apresentar um brilho próprio, que disfarce a presença da maquiagem em si", diz Marcus.

Quem tem pele morena e cabelos escuros sai ganhando caso deseje experimentar os traços marcados, afinal é este o perfil da mulher indiana. Mas as loiras também podem experimentar, com alguns ajustes: o lápis preto continua sendo usado, mas o delineador é dispensável. E é preciso atenção especial com o pó, que garante as nuances bronzeadas no rosto.





Para realçar o sorriso, umas pinceladas suaves de blush são indicadas. Escolha tons de terra ou amarronzados e passe suavemente, sem marcar as bochechas. A idéia é apenas ficar com um ar mais corado, sutilmente. O batom é dispensável. "No máximo, um tom cor de boca é indicado para as mulheres que não conseguem sair de casa sem pintar os lábios", diz Marcus.

A variação do dia para a noite, nesse estilo de maquiagem, é mínima. A diferença está apenas nos olhos, que devem ser mais destacados à noite e contar com traços mais finos durante o dia (você pode eliminar, por exemplo, o puxadinho nos cantos).





Passo-a-passo da maquiagem indiana





1. Comece uniformizando a pele. Prefira base e pó com tons bronzeados;

2. Reforce os olhos. Faça traços grossos nas pálpebras e uma linha firme na região inferior. Extravase os cantos com o delineador;

3. Ilumine os olhos com uma sombra de tom perolado;

4. Realce o sorriso com pinceladas suaves de blush em tom e terra;

5. Finalize com batom cor de boca.

Fonte: Minha Vida, Saúde, Alimentação e Bem-estar



