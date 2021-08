Motorhome é a nova febre do Brasil em meio à pandemia

Falar sobre motorhome é uma tendência muito tradicional nos Estados Unidos. Afinal, já mostravam os filmes dos anos 2000: as pessoas viviam em trailers e viajavam por todos os lugares – normalmente, as mais velhas. No entanto, a tendência também chegou ao Brasil: nos últimos anos, cada vez mais pessoas de todas as idades investem na criação de motorhomes para viajar pelo país.

Continua depois da publicidade





Esse fato também ficou mais presente por causa da pandemia. Com cerca de 10% da população brasileira em home office, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou mais fácil viver viajando: basta ter em mãos notebook e acesso à internet. Essa flexibilidade fez com que mais e mais pessoas fossem em busca de motorhomes – muitas vezes, produzidos do zero.





Assim, os brasileiros têm aproveitado trailers, kombis e até mesmo ônibus aposentados para criar um espaço que funcione como uma casa totalmente funcional sobre rodas.

Continua depois da publicidade