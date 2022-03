Curso grátis de cuidadora de idosos está com inscrições abertas

O curso grátis de Cuidadora de Idosos está sendo ofertado em parceria da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) e o Senac Londrina.

A capacitação é voltada a instruir mulheres acima de 18 anos, a partir de temas relacionados a essa função, com aulas ministradas por diferentes profissionais da área da saúde. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, e as interessadas em participar podem obter mais informações pelo número 99945-0056 (WhatsApp). Mais detalhes, incluindo conteúdos e regulamento, estão disponíveis na página do Senac.

O curso será presencial, realizado entre os dias 4 de abril e 1º de junho, no Senac Zona Norte. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, totalizando carga horária de 160 horas.





A grade do curso é composta por três pilares, que são os temas “Estimular a independência e autonomia do idoso em suas atividades de vida diária”, “Cuidar da pessoa idosa em suas atividades”, e “Projeto Integrador Cuidador de Idoso”.







A iniciativa integra o Programa de Gratuidade do Senac e as aulas são direcionadas, prioritariamente, a mulheres atendidas pelo CAM (Centro de Atendimento à Mulher) e pelo COM (Centro de Oficinas para Mulheres). Porém, também há abertura para todas as mulheres que seguem os critérios de participação do programa, dentre os quais possuir renda mensal de até dois salários mínimos e ter o ensino fundamental concluído. A triagem das vagas é feita pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, antes da efetivação da inscrição.