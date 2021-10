Londrina: Saúde realiza Dia da Beleza para mulheres em situação de rua

Nesta quinta-feira (21), a partir das 8h, a equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover o Dia da Beleza para mulheres em situação de rua, no Centro Pop, que fica na rua Dib Libos, 25. A iniciativa conta com parceira da Secretaria Municipal de Assistência Social e faz parte do Outubro Rosa, em prol da conscientização e combate aos cânceres de mama e de colo do útero.

No Dia da Beleza as mulheres receberão serviços de corte de cabelo, maquiagem e manicure, com o objetivo de promover a autoestima deste público. Também vai haver uma oficina com a psicóloga do Consultório na Rua, Sara Gladys Tominato, e os estagiários de psicologia que atuam na equipe falarão sobre sobrevivência da mulher na rua e feminicídio.

Além disso, as participantes serão recepcionadas com um café da manhã e também vão receber kits, que contêm batom, acessórios, camisinha, absorvente e informações sobre o câncer de mama. A enfermeira do Consultório na Rua, Ivone Aparecida Soares Mendes, contou que durante o mês as mulheres atendidas no Centro POP também estão sendo encaminhadas para a realização de exames de Citologia Oncótica (CO), conhecido também por exame preventivo do colo do útero, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim do Sol.





“Também estamos fazendo busca ativa, com o apoio da equipe de Abordagem, da Secretaria Municipal de Assistência Social, de mulheres que estão em situação de rua, mas não têm acesso ao Centro POP, para que elas possam fazer o exame preventivo. E estamos buscando estas mulheres, em diversos locais, para que elas saibam sobre o Dia da Beleza e possam participar da ação”, afirmou.

O serviço de atendimento às pessoas em situação de rua, por meio do Consultório de Rua, é realizado em Londrina desde 2012. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e sempre que necessário atende nos demais períodos. Para entrar em contato, basta telefonar para o número (43) 99994-9029. A equipe é composta por enfermeira, psicóloga, assistente social, educadora social e auxiliares de enfermagem, que realiza os trabalhos em todas as regiões da cidade, nos locais de permanência desta população.