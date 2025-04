Programa Mulher Segura vai abranger os 399 municípios do Paraná

Em Londrina na manhã desta sexta-feira (14) para uma reunião com as forças de segurança de toda a região, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Estado de Segurança Pública, anunciou que o Programa Mulher Segura será estendido para os 399 municípios do Paraná neste ano. Os bons resultados, segundo ele, mostram a eficiência do programa no combate à violência contra as mulheres.





O coronel explica que a Operação Vida foi lançada no ano passado e a análise da pasta foi muito positiva quanto aos resultados, envolvendo os dois eixos: Cidade Segura e Mulher Segura. Neste último caso, os 20 municípios com os maiores índices de violência doméstica e feminicídios passaram a receber palestras para homens e mulheres, reforço da Patrulha Maria da Penha e o cumprimento de mandados de prisão de homens envolvidos em crimes contra a mulher.

Nesses municípios, segundo ele, a redução nos casos de feminicídio foi de 37% em 2024 se comparado ao ano de 2023, o que vem na contramão dos dados apresentados em todo o Paraná, onde houve o aumento nos casos de assassinatos de mulheres. Por isso, o programa Mulher Segura vai abranger os 399 municípios do estado, com foco principal nas 79 cidades em que registraram casos de feminicídio consumado nos últimos 12 meses.





“As polícias farão palestras e nós vamos atuar de maneira mais ostensiva na prisão de pessoas que cometeram crimes sexuais”, afirma. O coronel apontou um investimento de R$ 2 milhões para a realização das palestras de conscientização.





No caso da Cidade Segura, foram direcionados R$ 10 milhões para os 87 municípios do Paraná que registraram mais de cinco homicídios no ano passado para intensificar a presença de agentes em pontos estratégicos. Em relação aos homicídios, ele garante que o Paraná tem 14 mortes intencionais para cada 100 mil habitantes, o que está abaixo das projeções nacionais para os próximos anos. Para este ano, a meta é chegar a 12.