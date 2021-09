Mundo corporativo: Especialistas dão dicas de como se destacar

A carteira de trabalho assinada já não é mais o único documento que representa a segurança desejada pelo trabalhador para estar no mercado. O reconhecimento perpassou o símbolo concreto - a caderneta azul preenchida - e quem está na ativa sabe que há outras formas de conquistar espaço, fazer seu nome, ser valorizado e para tal é essencial estar atento às mudanças e oportunidades. O desemprego no Brasil não é uma novidade, nem a informalidade. O salve-se quem puder também não.



Continua depois da publicidade





De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 31 de agosto, o número de pessoas que procuravam emprego somou 14,4 milhões de pessoas no trimestre.

Continua depois da publicidade





Em Londrina, a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) apresenta em média 350 oportunidades de emprego disponíveis para mais de 140 cargos diferentes. Várias das oportunidades não exigem experiência na função, e o nível de escolaridade é diversificado. As vagas atualizadas podem ser conferidas pelo site da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, aqui no Portal da Prefeitura. Para se candidatar, os interessados que cumprem os requisitos de cada vaga podem agendar o atendimento on-line, e receber o atendimento por WhatsApp, direto de casa, pelo serviço disponibilizado pela SMTER.





COACH ORIENTA PRA ENTREVISTAS ON-LINE



Continua depois da publicidade





A coach e analista comportamental Mirla Caúla reconhece que há macetes para preencher currículos e se portar em entrevistas on-line. Caúla explica que desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus, o cenário no mercado de trabalho foi alterado. Enquanto muitas empresas tiveram de desligar funcionários, muitas outras passaram a contratar. Ainda assim, é importante adequar as capacitações aos processos seletivos, que atualmente acontecem de forma rápida e on-line.





Mirla Caúla, que é analista comportamental e possui formação internacional em Coaching Integral Sistêmico e Master Coach explica que apesar de on-line, é necessário ter atenção com os processos feitos pela internet. "Um ponto-chave é a construção dos currículos nas plataformas de contratação. Itens como experiências e resultados obtidos, juntamente aos dados pessoais, objetivos, formação acadêmica são essenciais”, ressalta.









Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/empregos-e-concursos/perspectivas-e-empenho-sao-caminhos-para-se-recolocar-no-mercado-de-trabalho-3113980e.html