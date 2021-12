10 mil passos por dia: mito ou verdade?

Segundo a professora do curso de Educação Física da Unopar Walquiria Andrade, não há um consenso científico a respeito da quantidade ideal de passos diários, pois é necessário considerar algumas variáveis, como atual condição de saúde do indivíduo, propósito e componentes da aptidão física relacionados à saúde.

A atividade física é uma excelente aliada da saúde e qualidade de vida. Quando se trata de caminha, popularizou-se a ideia de que as pessoas devem dar 10 mil passos por dia para se manterem saudáveis e evitarem doenças e complicações futuras. Mas será mesmo que essa marca tem amparo na ciência e de fato faz ajuda no bem-estar?

Mito dos 10 mil passos







O mito dos 10 mil passos teve origem em uma campanha de marketing nos primeiros Jogos Olímpicos realizados em Tóquio, no Japão, em 1965. À época, uma empresa japonesa lançou um dispositivo similar aos relógios fitness encontrados no mercado atualmente. A ideia tornou-se tão popular que, desde então, foram lançados diversos aplicativos e gadgets com a função de medir os passos.



