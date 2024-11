Esquenta da Black Friday é alvo de mais de 7.000 queixas, diz Reclame Aqui

No período de esquenta da Black Friday marcada para esta sexta-feira (29), 7,3 mil queixas foram registradas por consumidores no Reclame Aqui. O número foi levantado pela plataforma e considerou o período entre 12h de quarta-feira (27) e 19h desta quinta-feira (28).





É uma alta de 19,4% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 6.172 reclamações. Os maiores motivos de queixas são atrasos na entrega (19,81% das reclamações), produtos não recebidos (17,08%) e propaganda enganosa (14,94%)





Os números reforçam uma tendência indicada pelo Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo) no começo desta semana. Segundo o órgão, foram criadas 1.285 solicitações de consumidores que procuraram o órgão por ocorrências em compras realizadas entre o dia 30 de outubro e a última terça-feira (26).





Além disso, segundo dados da empresa de monitoramento Branddi, mais de mil sites falsos foram criados para a Black Friday. O levantamento também identificou notícias falsas geradas por IA para a data.

Para evitar prejuízos, especialistas aconselham que as pessoas verifiquem o histórico das lojas online no Google e em plataformas de queixa como o Reclame Aqui. Também é possível denunciar os vendedores estabelecidos em ecommerce (como Amazon e Mercado livre) por má conduta -desde fraudes a problemas de atendimento.





VEJA ONDE O CONSUMIDOR PODE REGISTRAR QUEIXA





SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR





Pela legislação brasileira, as empresas devem manter um canal de comunicação direto, gratuito e ininterrupto com os consumidores. As bases dessa diretriz foram lançadas em 1990, quando o CDC passou a vigorar. Contudo, apenas em 2008 o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) passou a ser obrigatório.





Em 2022, um decreto regulamentou o funcionamento dos SACs. Esses serviços devem ser acessíveis e divulgados pelas empresas em seus sites e materiais impressos entregues ao consumidor. As reclamações podem ser registradas inicialmente por esse meio.





Outros canais de registro de ocorrência tendem a perguntar se a reclamação já foi registrada no SAC antes de receberem as denúncias dos consumidores.





CONSUMIDOR.GOV.BR





A Senacon oferece um serviço online dedicado exclusivamente a receber reclamações e cobrar respostas de empresas. O site Consumidor.gov.br pode ser acessado gratuitamente, e as queixas dos consumidores podem ser registradas em três etapas: acessar o Gov.br, identificar a empresa e registrar a reclamação.





PROCONS





Após o registro das reclamações, os Procons apuram e podem autuar e multar as empresas denunciadas.

Cada estado tem seus próprios canais, que podem variar de postos presenciais a endereços de email. O número telefônico 151 é um SUP (Serviço de Utilidade Pública) de abrangência nacional e conecta os consumidores aos órgãos de recebimento da denúncia. O Procon de São Paulo, por exemplo, mantém diversos meios de comunicação com consumidores.