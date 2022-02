22/02/2022: entenda o que significa uma data palíndroma

Depois desta terça, uma formação numérica de datas polígrama só poderá ser observada no próximo século, no dia 21 de dezembro de 2112 (21/12/2112). Outro fato que impressionou os internautas.

Quanto às datas, no entanto, o professor esclarece que depende do tipo de notação que usamos. “Por exemplo, 10/02/2001 é um palíndromo na notação de datas no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, não poderia ser, considerando que lá eles iniciam a data com a marcação do mês (02/10, 2001)”.

É o que explica o professor Nilson Castilho: “um palíndromo é uma palavra, frase ou número que permanece igual quando lido de trás para frente. Ele pode ocorrer pela probabilidade de construção das palavras ou em datas raríssimas como no dia de hoje em que temos um palíndromo numeral. Pegue por exemplo, palavras simples como OVO, OSSO, RELER. Também há palíndromos com sílabas lidas de trás para frente como em DANADA. Em relação aos números temos 1991, 303...”.

22022022. Os números do dia desta terça-feira chamaram a atenção de muitas pessoas e fizeram sucesso nas redes sociais. A data é chamada de palíndroma, ou seja, pode ser lida do jeito normal ou ao contrário.

Portal holístico 22.02.2022





Alguns estudiosos de astrologia e numerologia viralizaram nas redes sociais sugerindo que a data é responsável pela abertura de um portal holístico de energia. Mas o entendimento pode ser algo novo para o campo de estudos místico.





A astróloga Yara Ramos argumenta que a astrologia e numerologia são ciências abertas e pode haver novos entendimentos a cada dia, mas que até o momento, a força do dia 22/02/2022 está focada em sua força numerológica. “O número 22 é um número especial, não pode ser explicado, ou simplificado. É um número que faz datas especiais, pessoas especiais, únicas e complexas, quanto ao portal que se abre é uma ideia nova e ainda não tive contato com esses entendimentos".





A pesquisadora de numerologia e professora de comunicação aposentada da UEL, Sônia Weill, também, não vê a data como um portal diferente por seus números curiosos. Para Weill, é um dia que tem muita influência do número 2, mas sua energia se valoriza no número 30 que seria a soma do dia, mês e ano. "É um dia que aflora a sensibilidade, o 2 é um número do arquétipo feminino, com melhora da percepção, aflorar da empatia, mas não que isso faça dessa data mais especial que outras", explica.





A pesquisadora ainda acrescenta que os números são símbolos e eles denotam a energia marcante e as oportunidades que aquela energia pode gerar para que as pessoas entendam como reagir a diversas situações, "os números falam de vivências, aprendizado. Todo dia tem sua numerologia própria e sua própria energia que o torna único e especial. Assim como tem dias que são mais introspectivos e influenciam o pensar, tem dias mais dinâmicos que influenciam o agir e impulsionam para aproveitar o momento. O dia de hoje, com a influência do número 2, é um dia de intuição, de percepção da vida, sensibilidade aflorada e deve-se aproveitar para entrar em contato com o feminino em cada um de nós".