5 dicas para deixar suas tatuagens bonitas a longo prazo

“As tatuagens são feitas diretamente na segunda camada de pele - chamada derme, e essa camada não se renova. Então quando sua pele estiver ressecada a tatuagem ficará mais opaca. Por isso, o processo de tatuagem deve ser pensado justamente ao longo prazo, na técnica que se usa, nos materiais, e na qualidade do trabalho oferecido”, resume. Ostrowski ainda explica que lugares muitos expostos, como mãos e antebraços devem ter muito mais zelo.

Segundo Renato Ostrowski, tatuador adepto ao mini realismo e sócio do Unna Studio, o desbotamento da tatuagem depende de diversos fatores, que vão desde a qualidade dos materiais que o profissional usa até os cuidados que os clientes têm no dia a dia.

Todo mundo que tem uma tatuagem espera que ela fique bonita para sempre, pelo menos essa é a ideia quando se faz uma - manter os traços nítidos e as cores vibrantes. No entanto, para uma maior longevidade da sua tatuagem é preciso se atentar a alguns cuidados .

Hidratação indeterminada



Para que o desenho fique bonito por muito mais tempo, os cuidados devem ser constantes. Ostrowski aconselha o uso diário de protetor solar após a cicatrização e hidratação da pele .Além disso, deve-se evitar águas de piscina ou de praia no processo de cicatrização da tattoo, o risco de infectar é considerável.

Limpeza



Evite sol sem protetor



Não coce no período de cicatrização







Quando a tatuagem está no processo de cicatrização ela tende a coçar muito e formar algumas casquinhas, e embora mude de pessoa pra pessoa, a recomendação é sempre a mesma: evite mexer. O profissional adepto ao mini realismo explica que coçar ou arrancar as casquinhas que são formadas podem deixar a tatuagem com os traços deformados, influenciando diretamente na estética da tattoo.