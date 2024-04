Abuso do uso de telas pode impactar relações amorosas e familiares

O uso excessivo de computadores e celulares pode se tornar um problema grave, impactando relações amorosas e familiares e podendo provocar prejuízos para o psicológico, já que a pessoa acaba se afastando emocionalmente e tendo uma desconexão com o mundo real.





O psicólogo Luti Christóforo explica que os prejuízos para as relações amorosas vem de uma negligência emocional e falta de comunicação, já que muitas vezes o tempo gasto nos dispositivos acaba substituindo momento de conexão íntima, o que "pode levar a sentimentos de solidão, ressentimento e até mesmo à deterioração do relacionamento".

Já no contexto familiar, o psicólogo explica que as consequências negativas podem existir a partir do momento que pais e filhos se sentem ignorados ou negligenciados quando um ou ambos os lados passam muito tempo em frente as telas.





Para Luti, a falta de interação cara a cara pode prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes, além de dificultar a construção de laços familiares fortes e saudáveis.



Além dos danos causados para os relacionamento interpessoais, o uso excessivo de telas pode contribuir para o aumento do estresse, da ansiedade e até mesmo da depressão, afetando negativamente o bem-estar emocional de todos os envolvidos.

Portanto, para evitar que o uso excessivo vire um problema, o psicólogo aconselha o estabelecimento de limites para o uso dos dispositivos eletrônicos, priorizando assim a paticipação de atividades que promovam uma conexão pessoal e emocional.





Luti explica que priorizar o tempo de qualidade com outras pessoas, seja de maneira romântica ou entre familiares, pode fortalecer os laços afetivos e melhorar significativamente a saúde mental e o bem-estar de todos os envolvidos.