Agências do Trabalhador no Paraná têm vagas de emprego disponíveis

A semana começa com 9.961 vagas de emprego nas 216 Agências do Trabalhador do Paraná e nos 183 Postos Avançados da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. A indústria é o setor que mais está recrutando, com 2.714 oportunidades para auxiliar de linha de produção. O agronegócio também está contratando, com vagas para abatedor de aves, abatedor de porcos e auxiliar da produção no campo.

As agências de Curitiba e Região Metropolitana estão com 1.619 vagas abertas. A maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing: 301 empregos. O setor Master Job Paraná, que oferece empregos para trabalhadores com curso superior, técnico e tecnólogo e estágios para estudantes de curso superior, tem 33 vagas abertas.

Entre as regionais do Interior, Toledo é a que oferece mais oportunidades, com 1.799 empregos. Destas, 892 são para auxiliar de linha de produção e 160 para abatedor de aves. Cascavel tem 1.120 vagas, sendo que as principais são para auxiliar de linha de produção (289) e açougueiro (80).





Em Maringá, há chances para soldador e magarefe entre as 411 vagas abertas. Na região de Ponta Grossa, há oportunidades para repositor de mercadorias e montador de estruturas metálicas. No Noroeste, Umuarama e Paranavaí concentram vagas para a indústria e o setor de construção civil.





No Norte, são 566 vagas para Londrina (294 para a indústria) e 140 para Ibaiti (entre elas, recepcionista e trabalhador da saúde da família). No Sudoeste, são quase mil vagas para Francisco Beltrão e Pato Branco.

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria.





Confira as principais vagas por região AQUI .