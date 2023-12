Londrina: Helena e Miguel são os nomes mais registrados em 2023

Nomes curtos, bíblicos e originais, cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Brasil no ano de 2023. No Paraná, Miguel segue como o nome preferido, com 1.913 registros neste ano, seguido novamente por Helena, com 1.837 registros. Os nomes também foram os preferidos pelos londrinenses, de acordo com o Portal de Transparência do Registro Civil - a lista foi atualizada em 18 de dezembro. Confira as listas abaixo.





Nomes como Arthur, Davi, Heitor e Gael entre os meninos, e Alice, Cecília, Laura e Maria Alice, entre as meninas, tem crescido e já figuram na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o estado.

Os dados completos catalogados pelos cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras.





Na plataforma é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, possibilitando ainda recortes por nomes simples e compostos

NOMES MAIS REGISTRADOS EM LONDRINA EM 2023





1 - HELENA - 79 registros

2 - ALICE - 79 registros

3 - CECILIA - 78 registros

4 - MIGUEL - 72 registros

5 - DAVI - 72 registros

6 - HEITOR - 67 registros

7 - SAMUEL - 62 registros

8 - GABRIEL - 59 registros

9 - ARTHUR - 56 registros

10 - PEDRO - 55 registros

11 - LAURA - 55 registros

12 - GAEL - 54 registros

13 - LUISA - 53 registros

14 - THEO - 51 registros

15 - NOAH - 48 registros

16 - MAITE - 47 registros

17 - RAVI - 47 registros

18 - MARIA ALICE - 46 registros

19 - ISAAC - 45 registros

20 - BENICIO - 43 registros

21 - AURORA - 43 registros

22 - ANTONELLA - 41 registros

23 - JOAQUIM - 41 registros

24 - LIZ - 40 registros

25 - MANUELA - 38 registros

26 - ANTHONY - 36 registros

27 - BERNARDO - 34 registros

28 - OLIVIA - 34 registros

29 - HELOISA - 32 registros

30 - LUCAS - 32 registros

31 - FELIPE - 30 registros

32 - JULIA - 30 registros

33 - LIVIA - 29 registros

34 - ISIS - 29 registros

35 - LEONARDO - 28 registros

36 - SOPHIA - 28 registros

37 - MURILO - 27 registros

38 - ELISA - 27 registros

39 - MARIA CLARA - 27 registros

40 - JOAO MIGUEL - 26 registros

41 - LARA - 26 registros

42 - LUCCA - 26 registros

43 - CLARA - 26 registros

44 - MATTEO - 25 registros

45 - RAFAEL - 25 registros

46 - VICENTE - 25 registros

47 - ISABELA - 24 registros

48 - REBECA - 24 registros

49 - HENRIQUE - 24 registros

50 - MELISSA - 23 registros





Dez nomes mais registrados em 2023 no Paraná





1º MIGUEL – 1.913 registros



2º HELENA – 1.837 registros



3º ALICE – 1.453 registros



4º CECILIA – 1.368 registros



5º LAURA – 1.304 registros



6º ARTHUR – 1.263 registros



7º DAVI – 1.241 registros



8º HEITOR – 1.205 registros



9º GAEL – 1.199 registros



10º THEO – 1.149 registros







Dez nomes masculinos mais registrados em 2023 no Paraná





1º MIGUEL – 1.913 registros



2º ARTHUR – 1.263 registros



3º DAVI – 1.241 registros



4º HEITOR – 1.205 registros



5º GAEL – 1.199 registros



6º THEO – 1.149 registros



7º SAMUEL – 1.102 registros



8º GABRIEL – 970 registros



9º BERNARDO – 966 registros



10º NOAH – 841 registros







Dez nomes femininos mais registrados em 2023 no Paraná





1º HELENA – 1.837 registros



2º ALICE – 1.453 registros



3º CECILIA – 1.368 registros



4º LAURA – 1.304 registros



5º MARIA ALICE – 1.053 registros



6º ANTONELLA – 838 registros



7º HELOISA – 792 registros



8º MAITE – 742 registros



9º MARIA CLARA – 692 registros



10º LIVIA – 691 registros







(Com informações da Arpen-PR)