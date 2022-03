Alistamento militar obrigatório vai até junho

O alistamento militar obrigatório militar para jovens que completam 18 anos em 2022 vai até o final do mês de junho.

A informação é do diretor do serviço militar do Exército, general Eduardo Tavares Martins, entrevistado do programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (3).

O alistamento pode ser feito pela internet e caso o jovem não tenha acesso a internet basta comparecer a uma junta do serviço militar com documentos básicos de identificação. Quem estiver no exterior pode comparecer a uma representação consular para realizar o alistamento. Caso perca o prazo, deverá comparecer presencialmente à junta militar.