Alma Londrina Rádio Web abre inscrições para oficina de criação de podcast

A Alma Londrina Rádio Web está com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro para a Oficina de Criação de Podcasts - especial aniversário de 89 anos da cidade, rumo aos 100. A oficina é gratuita e, com carga horária de 6 horas, está com 10 vagas disponíveis para toda a comunidade.





A atividade será realizada no dia 9 de dezembro (sábado), das 9 às 17 horas, na Vila Cultural Alma Brasil, localizada na Rua Argentina, 693 – Vila Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.almalondrina.com.br

A oficina terá como foco eventos, artistas e temas culturais da cidade, e é pensada para que a comunidade aprenda em quatro etapas as características, formatos, elementos, processos produtivos, temas e conteúdos dos podcasts, tendo como tema principal o aniversário de 89 anos de Londrina.





Assim, a rádio pretende exaltar a história e o patrimônio cultural local enquanto se planeja para um futuro com ainda mais oportunidades neste setor. O objetivo final é que os participantes saiam da oficina com habilidades para continuar desenvolvendo podcasts e contribuindo para a disseminação das artes plásticas e outras linguagens culturais na cidade.

Durante a primeira etapa da atividade, os participantes serão introduzidos às características, formatos, elementos, temas e conteúdos dos podcasts, mantendo o tema principal do aniversário de Londrina.





Já na segunda etapa, o enfoque é criar roteiros e esboços, escrevendo o programa piloto. Também serão apresentados aspectos das atividades jornalísticas para levantar informações sobre a história cultural da cidade e, consequentemente, incrementar o conteúdo dos podcasts.

Na terceira etapa, os participantes terão a oportunidade de experimentar o estúdio da AlmA Londrina Rádio Web para gravar programas. E, finalmente, na quarta e última etapa, os participantes aprenderão a difundir seus podcasts, publicando-os no site e divulgando-os nas mídias sociais.





Depois de tudo isso, na pós-produção, os oficineiros trabalharão no planejamento da divulgação do conteúdo produzido, destacando a importância cultural de Londrina e sua relevância para a população.





Ao final da oficina, cada participante terá gravado um podcast ou um trecho de um podcast que poderá ser incluído na programação da AlmA Londrina Rádio Web. Além disso, a equipe da AlmA produzirá uma reportagem radiofônica com os participantes para o Podcast da AlmA e gravará depoimentos em vídeo para a Web TV. Estes conteúdos serão veiculados em dezembro, mês do aniversário de Londrina, no site www.almalondrina.com.br





A Alma Londrina Rádio Web é um projeto patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) da Prefeitura de Londrina, sob a coordenação do jornalista Daniel Thomas.