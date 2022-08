Aprenda a fazer 4 simpatias para atrair o amor

No dia 15 de agosto é comemorado o Dia dos Solteiros, e atire a primeira pedra quem nunca tentou de tudo para sair deste status e conseguir um “amor”. Perfume para atrair o sexo oposto, site de relacionamentos, amigo dos amigos, aulas de dança, baladas diurnas e noturnas, a mesma tinta de cabelo de Luana Piovani. Continua depois da publicidade E mesmo assim, mais uma vez, o castigado Dia dos Namorados bate à porta, e é neste momento que os conselhos daquela tia do interior começam a ecoar na cabeça e se tornam tentadores: por que não fazer uma simpatia para arranjar um namorado ou marido? Para te ajudar nessa missão, a mística e espiritualista Kélida Marques traz algumas simpatias infalíveis para você conquistar quem você gosta. Fique ligado: Continua depois da publicidade



Atraindo boa sorte para o amor



“Escolha uma noite de Lua Cheia e em uma bacia coloque dois litros de água e um objeto da pessoa amada (algo que não estrague ao molhar). Deixe captando a energia lunar e no dia seguinte retire o objeto e coloque o para secar ao Sol. Em um papel branco, que deve ser energizado pela Lua durante três dias, desenhe com caneta azul uma seta em cada extremidade, todas apontando para o centro. Pegue o objeto do amado e posicione no centro do papel, embrulhando-o e guarde-o entre suas posses mais valiosas”, explica a mística.



Ampliando a capacidade de conquista



“Você vai precisar de um pote de vidro, mel, caneta e papel branco. Escreva sobre o papel o nome da pessoa que você deseja atrair. Em seguida, coloque o mel dentro do pote e mergulhe o papel dobrado em quatro partes. Mentalize com toda sua fé o que deseja e coloque o pote em um lugar seguro por uma semana. Após esse período, enterre o pote com tudo dentro, próximo a um local florido”, comenta Kélida Marques.



Chamando a atenção do pretendente



“Essa simpatia é simples e poderosa! Você vai precisar de uma caneta vermelha e um esparadrapo. Escreva o nome da pessoa que quer chamar atenção, utilizando a caneta em seu pé esquerdo. Em seguida cubra as letras com o esparadrapo e deixe lá até o dia seguinte! Quando retirar, jogue-o no lixo e aguarde até que o seu amado venha até você”, cita a espiritualista.



Atraindo sua verdadeira alma gêmea