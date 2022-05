Arapongas tem curso gratuito de maquiagem social

Arapongas, em uma parceria da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) com o Senac, oferta gratuitamente o curso de Maquiagem Social. O conteúdo vai abranger: aplicação de produtos e técnicas de coloração e remoção de maquiagem; realização de técnicas de preparação da pele para maquiagem; aplicação de técnicas de uniformização da pele; noções sobre sombra e luz aplicadas à maquiagem; realização de técnicas de correção e harmonização das sobrancelhas.

As inscrições são feitas diretamente no CRAS CSU (Avenida gaturamo, nº 1000). O curso será realizado no mesmo local.