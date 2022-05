Arapongas tem vagas de emprego disponíveis; Confira

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou as vagas de emprego disponíveis nestaa semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – na Rua Condor, 1145 – Centro - Arapongas, das 8h às 13h.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br









VEJA AS VAGAS:





Ajudante de Carga e Descarga

Ajudante de Montagem





Ajudante de Açougue





Almoxarife





Auxiliar de Estufa - Obs: Disposto vivência na área rural





Analista de Rh





Analista Financeiro - Ter psicologia ou Gestão de Rh. Recrutamento e Seleção/ Treinamentos.





Atendente de Loja





Assistente de Vendas / E-commerce





Auxiliar Administrativo / E-commerce se tiver conhecimento com Photoshop será um diferencial





Auxiliar de Almoxarifado





Auxiliares de Escritório





Auxiliar Geral





Auxiliar de logística





Assistente de Controle Técnico de Manutenção (PCM)





Analista de Engenharia de Produção





Auxiliar de Cobrança - Ter pacote Office





Auxiliar de Estoque





Auxiliar de Limpeza





Auxiliar de Cozinha – Ter disponibilidade de Horários





Auxiliar Contábil





Auxiliar Financeiro





Auxiliar Controle de Qualidade





Auxiliar de Compras





Auxiliar Técnico de Informática





Auxiliar de Produção Ind. Moveleira





Auxiliar de Produção 5x1 Indústria Alimentícia





Auxiliar de Produção - Indústria de Cortinas com Instalação /Persianas





Caseiro (Somente Homem) Experiência na Função





Carregador





Conferente de Mercadorias





Consultor de Vendas





Costureira de Uniformes





Cozinheira





Diretor de Marketing – Ter experiência comprovada em Trade Marketing com foco no Varejo, desejável

Pós-graduação.





Educador Infantil





Engenheiro de Produção





Enfermeira do Trabalho





Empacotador para Supermercados





Empregada doméstica – Meio período com referências





Empregada doméstica – Período integral com referências





Encarregado de Açougue





Estagiário / Engenharia Civil – Cursando o 4º ano





Eletrotécnico





Encanador Industrial





Eletricista Industrial





Encarregado Setor de Embalagem





Faxineira





Fiscal de Tráfego – Ter moto própria





Fiscal de Prevenção e Perdas





Inspetor de Alunos





Instrutor de Farmácia





Instrutor de Mecânica Industrial





Latoeiro





Laminadores de Espumas / Estofados





Marceneiros





Mecânico de Motos





Mecânicos a Diesel





Mecânico Industrial





Montador de Estruturas Metálicas







Montador Industrial





Montador de Pré Moldados





Motorista de Caminhão - CNH AD ou AE - Ter experiência acima de 5 anos em Carteira.





Motorista de Bitrem - CNH E





Motorista Entregador - CNH AB





Operador de Coladeira de Borda





Operador de Fresadora