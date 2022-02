Assinatura do RG emitido no Paraná pode ser atualizada pela internet

A alteração da assinatura do RG (registro geral) ficou mais fácil para o cidadão com documento no Estado. A modificação pode ser feita pelo site da PCPR (Polícia Civil do Paraná), junto com a atualização da fotografia, contato e endereço no sistema. Esta é uma das funcionalidades da nova 2ª Via Fácil.

A assinatura precisa ser anexada no sistema em formato pdf ou jpeg, e a fotogradia apenas no formato jpeg. Ambas com tamanho máximo de cinco megabytes. O serviço é intuitivo e aponta alterações que precisam ser feitas, caso os arquivos estejam fora do padrão.

Para ser aceita pelo sistema, as assinaturas devem ser feitas em um papel totalmente branco e com caneta preta. No momento de fazer a fotografia da assinatura, é necessário ficar atento em relação à luz. A foto não pode apresentar sombras. Uma mudança de posição da câmera do celular e a iluminação de uma luminária sobre o papel podem resolver o problema.





Após finalizado o processo e paga a guia para emissão, uma mensagem de SMS chegará em seu aparelho quando o documento impresso estiver pronto para ser retirado presencialmente pelo requerente em uma das unidades do Instituto de Identificação do Paraná.