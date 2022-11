Black Friday: aplicativo Menor Preço pode ajudar paranaenses a economizar

Desenvolvido pelo Governo do Estado, em parceria com a Celepar e a Secretaria de Estado da Fazenda, o aplicativo Menor Preço dá aos paranaenses uma ferramenta para que possam realizar compras a partir de boas ofertas, principalmente no período da Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (25).





O Menor Preço consiste uma plataforma que permite a pesquisa do valor mais barato de um produto em mais de 100 mil estabelecimentos varejistas.

Este é um desdobramento do Nota Paraná, que permite a comparação de quanto custa um mesmo produto em diversos varejos. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda.





Com o aplicativo, disponível na web e nas plataformas Android e iOS, é possível pesquisar informações sobre aproximadamente quatro milhões de produtos. A plataforma utiliza como base informações de mais de 4,5 milhões de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas diariamente no Estado.

A consulta dos valores também pode ser feita em um raio de até 20 quilômetros por meio do código de barras do item ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, o aplicativo ainda disponibiliza um mapa com o caminho mais curto até o local.





“A Black Friday está chegando e a utilização do aplicativo do Menor Preço do Nota Paraná é uma mão na roda porque ajuda o consumidor a economizar. O consumidor deve baixar o aplicativo no celular, fazer o seu cadastro e principalmente, sempre pedir CPF na nota. Se ele comprar um produto na Black Friday e esse produto eventualmente der algum problema e ele perder ou extraviar a nota fiscal, a nota fica arquivada no aplicativo do Nota Paraná por até 15 meses”, explica Claudia Silvano, diretora do Procon Paraná.

O Menor Preço - Nota Paraná também permite a criação de listas. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. Essa opção, porém, só está disponível para quem possui cadastro no programa Nota Paraná.

Todo o processo dentro do aplicativo é realizado em quatro etapas:

1. Seleção dos produtos: é possível pesquisar e buscar as informações sobre produtos em todo o Paraná nos últimos seis meses.





2. Identificação dos filtros: definição dos critérios para a escolha do produto, como as especificações para o cálculo do preço, período e local.





3. Geração do preço calculado: verificação do preço através dos filtros, detalhamento de cálculo das notas fornecidas e a possibilidade de gerar certificado com a descrição do produto.





4. Emissão do certificado: ele comprova o preço calculado através dos produtos e filtros definidos, ficando armazenado indefinidamente. Também é possível salvar o certificado em PDF, imprimir ou compartilhar a URL do documento.