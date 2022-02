Cabelos opacos? Pode ser o efeito build up

Os cabelos femininos talvez sejam uma das partes do corpo que mais recebe atenção e investimento das mulheres, com os cuidados diários, cortes, mudanças de cor e o uso de óleos e máscaras para hidratação, nutrição e reconstrução. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, nada parece funcionar e os fios ficam com uma aparência pesada, suja e opaca.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

“Isso é o efeito 'build up', um acúmulo de resíduos na fibra capilar que pode ter causas como o uso dos mesmos produtos ou os mesmos tratamentos por muito tempo ou a prática exclusiva ou excessiva de técnicas de baixo poder de lavagem (low poo ou no poo), condicionadores ou produtos muito hidratantes, como máscaras e cremes sem enxágue. O resultado são os cabelos sem brilho ou movimento, com a aparência de cabelo sujo”, explica a médica dermatologista e especialista em Tricologia, Lorena Ávila.





Sinais do efeito build up nos cabelos:

Continua depois da publicidade





· Excesso de oleosidade;

· Cabelos opacos, sem movimento e sem brilho;

· Coceira constante no couro cabeludo;

· Sensação de que nenhum tratamento está fazendo efeito.





“O efeito acontece porque o acúmulo dos resíduos cria uma película em volta dos fios que impede que os nutrientes penetrem na haste capilar. Mas é possível reverter esse efeito com algumas práticas dentro da rotina diária, como aplicar o condicionador apenas no comprimento do cabelo, evitando a raiz e usar shampo anti-resíduos. A frequência de uso desse produto depende do tipo de cabelo: semanalmente para cabelos lisos ou ondulados, a cada dez dias para cabelos muito ondulados, quinzenalmente para cabelos cacheados e mensalmente para cabelos crespos”, explica a médica Lorena.





A quantidade adequada de shampoo e condicionador também depende da quantidade e comprimento dos cabelos. A média é de uma moeda de 50 centavos para uma quantidade média de cabelo e uma moeda de 1 real para maior quantidade e tamanho. Outra orientação da dermatologista é não usar condicionador e máscara na raiz do cabelo, apenas da orelha para baixo, além de retirar completamente o produto na hora do enxágue.





“Também é indicado revezar os produtos quando usamos opções mais emolientes e hidratantes. Essa hidratação predispõe ao efeito build up e, nesses casos, aconselhamos o uso de shampoo de limpeza profunda ou anti-resíduos intercalado com os shampoos de uso habitual. Essas são algumas orientações gerais, mas é importante fazer acompanhamento com uma especialista para garantir o cuidado correto, a autoestima e até economia, já que a orientação de investimento será direcionada aos produtos mais adequados ao que os fios realmente precisam”, finaliza a médica.